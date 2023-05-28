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【樂齡科技】本地初創研智能拐杖防跌　拓STEM課程助長幼共融

科技 12:00 2023/05/28

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本地公司BNET-Tech（必靈科技）自行研發智能設備「STICKu優杖」，設備內置專利技術偵測用家有否跌倒，當用戶使用手杖時跌倒，但沒有在指定時間內拾起手杖，系統會透過應用程式通知用戶家人和朋友。

香港人口老化問題嚴重，樂齡科技有市有需要。有本地初創推出智能拐杖防長者跌倒，惟面對疫情要「急轉彎」，將設計概念轉為STEM（科學、科技、工程及數學）課程帶到學校，並研發多場景使用的跌倒偵測系統，希望社會更多人關注長者健康及安全問題。

本港老齡化問題嚴重，按政府統計處數字，2022年香港65歲或以上人口達152萬，佔整體人口20.9%，按此推算，2037年長者比例將達到3成，即每10人就有3名長者。樂齡科技近年陸續出現，政府亦大力推動創新科技應對人口老化帶來的挑戰，為長者提供機會去使用科技，改善日常生活和提升生活質素。

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「優杖」偵測跌倒 即通知家人

根據衞生署報告，長者跌倒導致受傷的人數最多，65歲或以上跌倒佔整體損傷近8成。本地公司BNET-Tech（必靈科技）自行研發智能設備「STICKu優杖」，設備內置專利技術偵測用家有否跌倒，當用戶使用手杖時跌倒，但沒有在指定時間內拾起手杖，系統會透過應用程式通知用戶家人和朋友。

BNET-Tech聯合創辦人梁渭聲表示，本地人口老化問題日益嚴重，特別是長者跌倒受傷甚至死亡的情況更加不容忽視。

該手杖還有照明、來電震動、智能暖手等功能，手杖用家還可用手機應用程式查看步數、活動量和已連接的血壓計數據等。梁指出，希望設備能為長者日常生活帶來便利，更能幫助照顧長者的前綫醫護解決困難。「第一代產品已於2020年推出，首批量產1,000枝已經賣得七七八八，但當年產品剛推出市場就遇上疫情，確實影響銷情。」

「StickU優杖」還有照明、來電震動、智能暖手等功能，手杖用家戶還可電話應用程式查看步數、活動量和已連接的血壓計數據等。（受訪者提供圖片）

該項目於2017年獲社創基金近50萬元作為資金，但他坦言，產品研發成本高，資金僅能彌補部分設計及量產成本。他又透露，產品零售價為1,799元，了解到產品對於長者而言並不便宜，除了零售銷售外，亦設多個分銷途徑，例如與不同社福團體如鄰舍輔導會、保良局、東華三院及聖公會等合作，以及透過樂齡科技基金，把部分產品租借給長者護老院舍，甚至送給長者使用。

雖然樂齡科技產業逐步受到重視，但面對疫情，梁渭聲慨歎，面對如此經濟環境，要讓公司持續營運實在不容易。梁透露，疫情期間有見不少中小學校，開始培養學生對本地老齡化問題的關注，因此將STICKu優杖設計概念及研發演變成STEM課程。

讓同學們能透過Design thinking（設計思維）及創意思維，幫助長者及弱勢社群，做到長幼共融，兩年來已有超過20間中小學，逾千個學生學習該課程，課程的收入亦能幫補公司3成的營運經費開支。

不用鏡頭偵測　保個人私隱

BNET-Tech讓優杖的概念帶到學校，但商用方面仍然有局限，梁表示，希望更進一步開發多場景使用的方案，因此利用兩年時間開發「跌倒偵測系統Fadelisy」。他解釋，雖然坊間已有動作偵測（Motion sensor）技術，但有條件限制，因此專門研究針對偵測跌倒的光綫運算及光學雷達，且不會用鏡頭偵測，系統只辨析跌倒動作，可用於私隱度高的地方如商場、辦公室、廁所、睡房等。「目前已在8個長者中心院舍、兩個智障人士中心院舍及1個商場的無障礙廁所安裝使用。」

本地公司BNet-Tech（必靈科技）自行研發智能設備「StickU優杖」，設備內置專利技術偵測用家有否跌倒，當用戶使用手杖時跌倒但沒有在指定時間內拾起手杖，系統會透過應用程式通知用戶家人和朋友。（受訪者提供圖片）

梁渭聲希望政府、學校、私人企業都多重視長者生活健康，他建議政府可適當檢視10億元樂齡及康復創科應用基金使用情況。「最壞的時間已經過去，希望香港人繼續支持本地樂齡科技發展，以科技協助長者及前綫護理人員，讓長者生活過得更好、更有意義。」

記者：李彥煒

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