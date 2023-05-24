紐約市不斷「沉淪」 建築物反成負累

美國最新研究指出，氣候變化影響導致海平面上升及建築物數量因素等影響，紐約市面臨下沉危機愈漸迫切。

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學術期刊《Earth’s Future》的最新研究指出，陸地面積約800平方公里的紐約市5個行政區內共有過百萬幢建築，重量高達約7.62億公噸，等同市內擺放約190萬架滿載的波音747-400型號客機。

研究團隊分析指出，紐約市事實上正在下沉。主要研究員﹑美國地質調查局地球物理學家帕森斯（Tom Parsons）估計，紐約市每年平均以1至2毫米速度下沉，部分地區下陷幅度更可能有約4.5毫米。

其中研究點名曼哈頓下城區（Lower Manhattan）﹑布魯克林區（Brooklyn）及皇后區（Queens），指3地部分區域下沉速度超過紐約市平均水平。

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同時，研究指紐約市海平面的上升水平超越全球平均逾兩倍，至2050年時升幅料達20厘米至76厘米。加上紐約市近年多次面臨風災，大量降雨亦使當地下沉危機大增。

不過，帕森斯指部分地區的下陷與建築物數量有關，但其他地區出現的下陷程度仍難以找到解釋。帕森斯亦強調，下陷是全球問題。2022年9月的一項調查發現，48個人口密集的沿峰城市中，多達44個下陷速度超過海平面上升速度。

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責任編輯：吳漢培