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【阿里巴巴9988】網易反擊阿里大文娛　《三國志戰略版》被裁侵權須賠5000萬人幣

股市 19:08 2023/05/24

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【阿里巴巴】阿里獲光榮授權《三國志戰略版》被裁定侵犯網易著作權　須賠5000萬人幣

阿里巴巴 （09988） 獲日本光榮（Koei Tecmo，日：3635）授權開發的手機戰略遊戲《三國志·戰略版》，遭網易 （09999） 提控涉及侵犯旗下遊戲《率土之濱》著作權。網易昨表示，廣州互聯網法院裁定《三國志·戰略版》侵權成立，須在30日內刪除或修改侵權內容，並支付5000萬元人民幣，不過網易要阿里巴巴一方停運遊戲則被駁回，遊戲可繼續營運。

網易《率土之濱》於2015年開始營運，阿里巴巴旗下靈犀互娛研發的《三國志·戰略版》2019年起營運，兩者都是以三國時代為背景的戰略遊戲（SLG）。

以下為兩家遊戲營運組的社交平台聲明全文

    點擊圖片放大

三國志·戰略版為4月全球收入第9大手遊

《三國志·戰略版》於社交平台上表示，公司不認同判決書部分內容，將提起上訴。公司續指，SLG遊戲在過去數十年不斷發展，既對以往先行者抱敬意，但形容其遊戲既有成熟基礎規則，也有真實地形、自由行軍等創新元素。

網易一方就指，《率土之濱》項目立項十年，開拓出「率土-like」的品類，希望同行可用獨特方式詮釋，而不僅僅是複製。

據SensorTower 數據，撇除中國和其他地區安卓渠道，《三國志.戰略版》今年4月是全球第9大收入的手機遊戲，而《率土之濱》不入十大內。

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編輯：麥德銘

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