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【Microsoft Build】電腦版ChatGPT登場　Windows 11獲AI助手加持

科技 12:57 2023/05/24

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Microsoft「電腦版ChatGPT」即將於6月進行公測。

ChatGPT等生成式AI技術掀起革命，甚至將徹底改變大眾使用電腦的習慣。微軟（Microsoft）在今（24日）凌晨舉辦的Microsoft Build開發者大會，推出「電腦版ChatGPT」Windows Copilot，在其AI生態「加持」之下，Windows用戶就可以擁有控制電腦功能的能力。

Microsoft行政總裁Satya Nadella在會上形容：「AI正帶領電腦時代，由單車進入到蒸汽機（the bicycle to the steam engine）發動的階段。」Microsoft在今年3月發布的生成式AI聊天助手「Copilot」整合至Windows系統後，不僅是查詢及聊天，就連跨應用程式控制電腦功能都可以做到。

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6月公測　料11月推送更新

該Windows Copilot功能將會在6月公測，預計今年11月就可以推送更新予所有Windows 11用戶。Microsoft在會上亦展示了如何Windows Copilot，用戶只需像打開Bing Chat一樣，打開工具列後即可在畫面右邊彈出對話框。除了提問，用戶亦可只要直接發動指令，例如：

  • 問Windows Copilot：「我該如何提升工作效率？」，該AI助手就會提出建議：使用「專注模式」和「暗黑模式」，用戶可直接點選按鈕立即啟動。過程中，毋須自己尋找及打開其他操作頁面
  • Windows Copilot建議「整理桌面」的話，用戶只要點選該按鈕，即可將正在使用的工作視窗分割，並縮小其他視窗

此外，該企是次又宣布加入50多種外掛，如果Copilot建議：播放適合的音樂，用戶在挑選偏好風格之後，就會啟動Spotify外掛，播放合適的音樂清單。

    點擊圖片放大

記者：張寶燕

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