  • 26°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 13:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英自由民主黨魁戴維：小部分女性擁有陰莖

環球社會熱點 12:39 2023/05/24

分享：

分享：

英國自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）周二（23日）於電台與選民對話，表示小部分女性其實可擁有陰莖。戴維支持單一性別空間，但呼籲社會公眾對跨性別人士抱持同情心。

【英國王室】自費請英警保護敗訴 哈里或需賠近500萬 【下一頁】

戴維接受倫敦廣播公司（LBC）訪問時，有選民來電要求他定義女性一詞。

他表示，絕大多數出生時生理性別為女性的人都覺得自己是女性，也認同自己的性別與出生時一致。但他指出也有極少數人並非如此，而法律已經承認她們的身份20多年。

戴維指實際上有一小部分人生活得很艱難，受到騷擾和歧視，也承受真正的嚴重心理健康問題，呼籲社會需以更成熟和富同情心的態度來對待。

美高中女跑手疑不滿失前三 向跨性別參賽者比手勢反對 【下一頁】

當電台主持追問女性可否擁有陰莖，戴維指絕大多數人的性別與生理性別相同，但小部分人並非如此。

主持再問女性可否擁有陰莖，戴維就直接承認道：「嗯，好清晰。」（Well, quite clearly.）

至於首相辛偉誠（Rishi Sunak）就表示，百分百的女性都沒有陰莖。工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）則表示，99.9%女性都沒有陰莖。

追蹤國際熱話，即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美高中女跑手疑不滿失前三 向跨性別參賽者比手勢反對
今日
美高中女跑手疑不滿失前三 向跨性別參賽者比手勢反對
Adidas疑用男模宣傳女裝泳衣 被批「抹殺女性」
2023/05/19
Adidas疑用男模宣傳女裝泳衣 被批「抹殺女性」
迪士尼《美人魚》劇情奚落凱特？主角疑影射哈里梅根
2023/05/18
迪士尼《美人魚》劇情奚落凱特？主角疑影射哈里梅根
紐約白人女爭用黑人男已租共享單車 因誇張假喊求救捱轟（有片）
2023/05/17
紐約白人女爭用黑人男已租共享單車 因誇張假喊求救捱轟（有片）
馬德里網球公開賽惹爭議 疑有性別歧視
2023/05/10
馬德里網球公開賽惹爭議 疑有性別歧視

你可能感興趣

美高中女跑手疑不滿失前三 向跨性別參賽者比手勢反對
今日 09:05
美高中女跑手疑不滿失前三 向跨性別參賽者比手勢反對
Adidas疑用男模宣傳女裝泳衣 被批「抹殺女性」
08:05 2023/05/19
Adidas疑用男模宣傳女裝泳衣 被批「抹殺女性」
迪士尼《美人魚》劇情奚落凱特？主角疑影射哈里梅根
09:05 2023/05/18
迪士尼《美人魚》劇情奚落凱特？主角疑影射哈里梅根
歧視 社會矛盾 英國自由民主黨 英國

上一篇文章

紐約市不斷「沉淪」 建築物反成負累

下一篇文章

【英國王室】自費請英警保護敗訴 哈里或需賠近500萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

加州男好心護鴨群過馬路 港人子女面前慘遭輾斃
加州男好心護鴨群過馬路 港人子女面前慘遭輾斃
網瘋傳美國防部大樓爆炸圖 證由AI生成 釀股市波動
網瘋傳美國防部大樓爆炸圖 證由AI生成 釀股市波動
【俄烏戰爭】俄稱擊斃多名入侵「烏兵」 延長扣押美國記者（持續更新）
【俄烏戰爭】俄稱擊斃多名入侵「烏兵」 延長扣押美國記者（持續更新）
拜登又講錯嘢 大仔腦癌離世變伊拉克戰死
拜登又講錯嘢 大仔腦癌離世變伊拉克戰死
貝索斯傳與主播女友訂婚 坐39億超級游艇放閃
貝索斯傳與主播女友訂婚 坐39億超級游艇放閃
日本有意改革旅客退稅 規避非法國內轉售
日本有意改革旅客退稅 規避非法國內轉售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款