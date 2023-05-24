英自由民主黨魁戴維：小部分女性擁有陰莖

英國自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）周二（23日）於電台與選民對話，表示小部分女性其實可擁有陰莖。戴維支持單一性別空間，但呼籲社會公眾對跨性別人士抱持同情心。

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戴維接受倫敦廣播公司（LBC）訪問時，有選民來電要求他定義女性一詞。

他表示，絕大多數出生時生理性別為女性的人都覺得自己是女性，也認同自己的性別與出生時一致。但他指出也有極少數人並非如此，而法律已經承認她們的身份20多年。

戴維指實際上有一小部分人生活得很艱難，受到騷擾和歧視，也承受真正的嚴重心理健康問題，呼籲社會需以更成熟和富同情心的態度來對待。

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當電台主持追問女性可否擁有陰莖，戴維指絕大多數人的性別與生理性別相同，但小部分人並非如此。

主持再問女性可否擁有陰莖，戴維就直接承認道：「嗯，好清晰。」（Well, quite clearly.）

至於首相辛偉誠（Rishi Sunak）就表示，百分百的女性都沒有陰莖。工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）則表示，99.9%女性都沒有陰莖。

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責任編輯：鄭錦玲