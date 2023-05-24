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【Shein】Shein不止「中國製造」？　研墨西哥建廠擴大美洲版圖

股市 13:39 2023/05/24

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Shein不止「中國製造」？　研墨西哥建廠擴大美洲版圖

中資快速時尚電商平台Shein在多國市場站穩陣腳後，路透社引述消息指，Shein正考慮在墨西哥建厰，以縮短向拉丁美洲客戶的交貨時間及降低分銷成本。早前將公司總部從中國搬至新加坡，Shein目前大部分產品仍是在中國製造。

報道稱，Shein仍未決定墨西哥工廠的最終選址，而Shein不評論美洲建廠傳聞。

Shein和另一中資網購平台拚多多（美：PDD）的Temu在美國市場迅速冒起。Shein 較早時宣布，擬在巴西投資近1.5億美元建立網購平台，並且不止銷售自家品牌，也會有第三方商戶的產品，在巴西推出該新平台服務，Shein擬在美國提供同類服務。

Shein拉丁美洲業務主席Marcelo Claure表示，公司的本地化戰略可縮短向客戶的交貨時間，擴大產品種類的同時支持當地經濟發展。

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記者：伍鍵文

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