▲ 【聯想業績】聯想992去年純利下跌21%至16億美元、末期息30港仙 個人電腦市場可能早於市場預期回穩

聯想集團 （00992） 公布截至今年3月底止全年業績，受持續的宏觀不利因素影響對設備的需求，加上匯率波動產生5%負面影響，去年純利下跌21%至16億美元。若撇除一次性重組及其他費用後，純利則下降10%；非香港財務報告準則淨溢利下降13%。聯想派末期息30港仙。

聯想去年基礎設施方案業務集團的收入增長37%至創紀錄的98億美元，連續第3年創新高，經營溢利亦升至9,800萬美元的歷史新高；高端應用及高利潤產品組合的擴張使經營溢利激增。按產品劃分，伺服器及軟件的收入創歷史新高，增長25%至30%。按收入劃分的全球存儲市場份額增長超過3個百分點，加上非個人電腦業務的收入增長7%，帶動集團毛利率及經營溢利率創下自2006財年以來的歷史新高。

截至3月底，聯想現金結餘3.66億美元，現金周轉周期改善了12天。存貨穩步減少，年末結餘下降逾19億美元。

方案服務業務集團的收入增長22%

得益於以服務為主導的轉型成功，增加市場滲透率和把握「即服務」、混合雲及環境、社會和管治（ESG）帶來的新機遇，方案服務業務集團的收入及經營溢利分別增長22%及16%，至67億美元及14億美元；經營溢利率為20.9%，高於所有業務集團。

儘管行業庫存消化、需求放緩和匯率波動導致收入下降21%，但仍明顯高於2019/20財年的新冠肺炎前的水平。集團智能設備業務集團的市場份額和盈利能力仍保持強勁的行業領導地位；減輕渠道庫存的壓力在年底前大幅緩減。

聯想表示，將繼續投資於創新及高增值產品及組件，，同時在「端－邊－雲－網－智」架構內推動「新IT」發展，至於個人電腦市場可能會早於市場預期於2023年回穩。

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編輯：陳韻妍