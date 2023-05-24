  • 26°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 13:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聯想業績】聯想992去年純利下跌21%至16億美元、末期息30港仙　個人電腦市場可能早於市場預期回穩

股市 12:23 2023/05/24

分享：

分享：

【聯想業績】聯想992去年純利下跌21%至16億美元、末期息30港仙　個人電腦市場可能早於市場預期回穩

聯想集團 （00992） 公布截至今年3月底止全年業績，受持續的宏觀不利因素影響對設備的需求，加上匯率波動產生5%負面影響，去年純利下跌21%至16億美元。若撇除一次性重組及其他費用後，純利則下降10%；非香港財務報告準則淨溢利下降13%。聯想派末期息30港仙。

聯想去年基礎設施方案業務集團的收入增長37%至創紀錄的98億美元，連續第3年創新高，經營溢利亦升至9,800萬美元的歷史新高；高端應用及高利潤產品組合的擴張使經營溢利激增。按產品劃分，伺服器及軟件的收入創歷史新高，增長25%至30%。按收入劃分的全球存儲市場份額增長超過3個百分點，加上非個人電腦業務的收入增長7%，帶動集團毛利率及經營溢利率創下自2006財年以來的歷史新高。

截至3月底，聯想現金結餘3.66億美元，現金周轉周期改善了12天。存貨穩步減少，年末結餘下降逾19億美元。

方案服務業務集團的收入增長22%

得益於以服務為主導的轉型成功，增加市場滲透率和把握「即服務」、混合雲及環境、社會和管治（ESG）帶來的新機遇，方案服務業務集團的收入及經營溢利分別增長22%及16%，至67億美元及14億美元；經營溢利率為20.9%，高於所有業務集團。

儘管行業庫存消化、需求放緩和匯率波動導致收入下降21%，但仍明顯高於2019/20財年的新冠肺炎前的水平。集團智能設備業務集團的市場份額和盈利能力仍保持強勁的行業領導地位；減輕渠道庫存的壓力在年底前大幅緩減。

聯想表示，將繼續投資於創新及高增值產品及組件，，同時在「端－邊－雲－網－智」架構內推動「新IT」發展，至於個人電腦市場可能會早於市場預期於2023年回穩。

相關文章：【個人電腦】Canalys：內地首季個人電腦市場出貨量按年跌24%　聯想續居榜首

相關文章：【聯想992】楊元慶：聯想新財年有5大目標　未來5年研發投入逾1000億人幣

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

ET財智Talk
【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

編輯：陳韻妍

 

港股 業績公布 純利 聯想集團（00992）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介美蘭空港、九龍倉置業、信義能源

下一篇文章

【新西蘭加息】紐央行加息0.25厘後指「任務完成」　料明年第三季開始減息　紐元跌至3周低、兌港元4.83算
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓走勢】美銀料日圓第三季跌至143、兌港元跌見5.45算　日本FDI赤字巨不利日圓走勢
【日圓走勢】美銀料日圓第三季跌至143、兌港元跌見5.45算　日本FDI赤字巨不利日圓走勢
【美股期貨】債限談判乏進展　道指期貨回升35點、守33000關（不斷更新）
【美股期貨】債限談判乏進展　道指期貨回升35點、守33000關（不斷更新）
【美團3690】KeeTa今早8時正式上線　首單需時14分鐘、外賣車手群組瘋傳首單來自...
【美團3690】KeeTa今早8時正式上線　首單需時14分鐘、外賣車手群組瘋傳首單來自...
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌151點　阿里巴巴美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌151點　阿里巴巴美股低港2%（不斷更新）
【債務上限】共和黨：未安排下一場會議　突質疑耶倫6月1日違約期限　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】共和黨：未安排下一場會議　突質疑耶倫6月1日違約期限　一文看清最新進展（不斷更新）
【國泰航空】國泰解僱3名涉取笑內地乘客空中服務員　林紹波：冀外界予國泰改善機會、李家超痛憤失望
【國泰航空】國泰解僱3名涉取笑內地乘客空中服務員　林紹波：冀外界予國泰改善機會、李家超痛憤失望
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款