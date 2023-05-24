【券商點睇】社區內容深度與廣度提高 知乎加快釋放商業化價值

東興證券指出，知乎（02390）今年將繼續豐富內容形式，鼓勵更多內容創作。同時，繼續強化多重增長引擎，以吸引新付費用戶及提供更優化的營銷服務產品。隨着多元化收入保持較快增長，降本增效持續，預計公司虧損逐年降低。

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截至去年底，知乎平台累計擁有內容創作者6,310萬名，相比去年6月底增加400萬名， 問答內容5.06億條， 相比去年6月底增加0.44億條。平台內容數量保持較快增長，主要源於公司向內容創作者提供一系列工具、更好的流量支持及更完善豐富的變現渠道。

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該行看好知乎提升社區內容的深度與廣度，推進視頻化戰略，實現用戶規模的持續增長和商業化價值的加速釋放，預計2023至2025年公司經調整淨利潤分別為-5.54億元人民幣、-1.15億元人民幣和2.82億元人民幣， 維持「推薦」評級。

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責任編輯：林衛