【加密貨幣】ZA Bank：擬向散戶提供虛擬資產交易服務

▲ ZA Bank：計劃向零售投資者推出虛擬資產交易服務

虛擬資產交易平台強制發牌制度6月起生效，證監會容許零售投資者參與大型加密貨幣。虛擬銀行ZA Bank宣布，計劃向零售投資者推出虛擬資產交易服務。ZA Bank表示，將會與本地持牌虛擬資產交易所合作，並尋求監管批准，讓零售投資者能夠經ZA Bank App使用法定貨幣買賣虛擬資產。

ZA Bank表示，會遵守嚴格的客戶安全和監管合規標準，在獲得虛擬資產交易服務所需的監管批准後，ZA Bank 將與不同持份者保持緊密合作，實施適當的保障措施，以確保服務安全和誠信，包括遵守嚴格的反洗錢（AML）和認識你的客戶（KYC）法規、提供投資者教育等。

ZA Bank 行政總裁姚文松表示，熱切期待為用戶提供虛擬資產帶來的新投資機遇，並相信虛擬資產在未來有潛力成為重要資產類別。

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記者：伍鍵文