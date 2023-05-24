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【專家點睇】不用過於擔心企業槓桿率過高 余永定：中國須擴張性宏觀政策

股樓投資 12:19 2023/05/24

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中國知名經濟學家、社科院學部委員余永定撰寫文章稱，總需求不足是當前中國宏觀經濟運行面臨的最突出問題，由於第一季經濟增長表現差強人意，特別是CPI增速過低、PPI持續負增長，中國有必要采取更為強有力的擴張性財政和貨幣政策。

【同場加映】青姐話：波動市 考理智

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【青姐話】波動市 考理智

至於債務和高槓桿率問題，由於中國企業部門更加依賴債務融資特別是銀行貸款﹐令情況有其特殊性。他指出，當前中國銀行體系較為健全，不良率基本不超過2%，從撥備等各項指標來看都較為健康。此外，中國政府部門債務所佔GDP比重不高，即便考慮到地方債務，中國的政府財政狀況仍遠好於大多數發達國家。因而，中國無需過於擔心企業槓桿率過高而不敢採取擴張性財政貨幣政策。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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文章又稱，政府財政可持續的關鍵取決於GDP增速和利息率水平，政府部門當期債務所佔GDP比重究竟多高並非最為重要的問題。如果能夠保證較高的GDP增速和較低的利息率水平，就不會因債務問題而出現財政危機。在此基礎上，需要注意以下三點。一是要明確中國目前面臨的問題是總需求不足。二是基礎設施、技術改造創新和產業鏈重塑投資，應該成為啟動2023年中國GDP增長的一個重要方式。三是未來實現上述目標，應該進一步增加財政支出，增發國債。「增加財政支出、增發國債、降低利息率，應該是今年宏觀經濟政策的基本特點。」

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責任編輯：林衛

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