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【三強鼎立】美團參戰香港外賣平台　食客點評送餐快會繼續用

商業 12:50 2023/05/24

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國產平台美團終於登陸香港，補上Uber Eats退出後的位置，回到三強鼎立局面。有用家表示現在服務的地區太少，暫時不考慮，亦有用家指美團的送餐速度，即使在午餐的繁忙時段也比其他平台快，加上新平台特別多優惠，會繼續使用。

【美團3690】KeeTa今早8時正式上線　首單需時14分鐘、外賣車手群組瘋傳首單來自...

消費者讚賞優惠多送餐快

美團旗下新外賣平台KeeTa日前正式在香港上線，但暫時只服務旺角、大角咀等首階段試點，預計年底會覆蓋整個香港。首批合作餐廳包括麥當勞、美心MX、KFC等連鎖品牌，也有華御結、鴻福堂、南記粉麵、心粥館、堅信號等本地熱門餐廳。KeeTa表示正式開啟服務6分鐘後即開出全港首筆訂單，由旺角文華商場麥當勞門店摘得，送往附近寫字樓。

在第一天試用的消費者鄭先生表示，使用優惠券後用了63元點了一碗雲南米線，新平台有優惠券是吸引試用的原因。他評價整體服務感覺良好，餐廳選擇多，送餐速度也快，下單後約20分鐘後食物已經送到，其他平台在午飯的繁忙時段會等得比預估時間更長，值得繼續使用。

餐廳希望多一個渠道接觸消費者

本地老字號涼茶品牌養和堂也加入了美團，行政總裁鄭文榮表示他們最初只和foodpanda合作，其後美團表示很多中國消費者使用他們的平台，遂加盟期望能開拓新的消費群。目前養和堂旗下有23間分店，每天平均約有30單來自外賣平台，每筆外賣單大約是100元。而第一天使用美團平台就有4筆外賣單，消費也是100元左右，由於暫時只有一家分店在旺角，因此成績其實比預期好。

她坦言加盟外賣平台是「沒什麼成本下開設多一間分店」的想法，對於美團的期待也是希望多一個渠道面向消費者。雖然來自外賣平台的生意不算多，但就算沒生意，當年輕人在外賣程式上看到他們的產品的話，就有宣傳的效果，不能單憑銷量就評斷成效。

大角嘴生酮漢堡店The Engine亦有採用美團，外賣單店了他們三至四成生意，雖然未能提供實體數字，但美團啟用首天的外賣單就比其他兩家相加還多。老闆Anthony Yu表示有競爭才能讓平台降低佣金，30%的分成對餐廳的負擔太重，最後只會轉嫁到食客身上。

銅鑼灣泰國菜館小曼谷也有採用另外兩家外賣平台，但就沒計劃使用美團的外賣服務。他坦言外賣平台抽佣太貴，有競爭才能降低佣金，他們每筆生意消費大約是600元，直言「愈大筆就愈給平台賺錢」，因此這次只和美團合作推出堂食優惠券，成本就當作是宣傳費，以接觸中國消費者。

競爭對手歡迎新平台加入

對於新對手上線，foodpanda表示樂見外送平台行業百花齊放，令消費者和送遞員有更多選擇。疫情改變了香港人的消費習慣，美團選擇在這時進場正反映外送平台於香港仍有發展潛力。目前全間約有19,000間餐廳，與foodpanda合作的就有1,4000家，送遞團隊亦有12,000多名，foodpanda表示無論美團進軍香港與否，會一如既往以顧客為本，致力服務香港人。

戶戶送則表示在港發展超過7年，至今與超過10,000間餐廳合作，隨著外賣行業持續發展會歡迎更多平台加入。目前在香港與超過10,000名外送員合作，並致力確保各區有足夠的外送專員維持服務質素。未來亦會積極完善現有服務，幫助餐廳及生活百貨夥伴擴展業務。

【美團攻港】外賣App KeeTa周一啟動旺角送餐、主打60蚊一人外賣　新用戶送300元優惠、目標年底覆蓋全港

本報記者：李智賢

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