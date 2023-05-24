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【新西蘭加息】紐央行加息0.25厘後指「任務完成」　料明年第三季開始減息　紐元跌至3周低、兌港元4.83算

宏觀解讀 12:14 2023/05/24

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【新西蘭加息】紐央行加息0.25厘後暗示「任務完成」　預期明年第三季開始減息　紐元跌至3周低、兌港元4.83算

新西蘭儲備銀行加息0.25厘，基準利率調升至5.5厘。不過，紐央行同時表示，目前利率已見頂，並預期明年第三季開始減息，故此不需要進一步收緊貨幣政策以壓抑通脹，累及紐元急跌1.3%，至於對利率較敏感的兩年期債券孳息跌至24點子至4.86厘，跌幅為6個月最大。

紐元兌美元跌至5月2日以來最低水平，低見0.617；紐元兌港元低見4.8358。 

新西蘭料於第二及第三季出現輕度衰退

紐央行一直在全球加息周期中走在前列，而且加息幅度甚至超越美國聯儲局，故紐央行是次表示不再需要進一步加息，意味當局倚賴目前的政策令通脹降溫。紐央行預期，經濟放緩幅度較小，但料於今年第二及第三季出現輕度衰退。

TD Securities亞太區利率高級策略師Prashant Newnaha認為，紐央行宣布加息「任務完成」的舉動令人意外，當局明顯是一個傾向觀望的央行，讓之前的加息及經濟步入衰退帶來的效應，令通脹逐步回落。

相關文章：【儲局官員】卡什卡利：銀行業壓力最壞時間已過　惟利率可能需要進一步上調

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編輯：陳韻妍

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