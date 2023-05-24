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【石Sir午市閒談】今日推介美蘭空港、九龍倉置業、信義能源

股市 12:30 2023/05/24

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恒生指數中午收報19248點，跌183點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介美蘭空港 （00357） 、九龍倉置業 （01997） 、福萊特玻璃 （06865） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看：https://video.hket.com/video/3533173

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介美蘭空港、九龍倉置業及福萊特玻璃

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

 

責任編輯︰陳安蓓

 

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

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