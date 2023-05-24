▲ 【個人電腦】Canalys：內地首季個人電腦市場出貨量按年跌24% 聯想續居榜首

市場調查機構Canalys發表報告指，内地年初全面解除疫情管控，商業活動亦有所復甦，但企業和消費者對電腦的支出仍趨保守。報告稱，今年首季個人電腦出貨量按年跌24%至890萬部，當中，台式機出貨量下降28%至280萬部，筆記本電腦出貨量下降22%至610萬部，至於平板電腦出貨逆勢上揚，總出貨量按年增長38%至650萬部。

聯想仍居PC廠商榜首、出貨量跌近四分之一

報告表示，聯想 （00992） 仍位居内地個人電腦廠商首位，但今年首季的出貨量按年跌24%至330萬部，市佔率跌0.1個百分點，至36.7%；其次是華為，季内個人電腦出貨量按年增34%至95.2萬部，市佔率則增加4.6個百分點至10.7%；第三名惠普（美：HPQ），出貨量按年跌7.4%至90.3萬部，市佔率由8.4%升至10.2%。

Canalys分析師徐穎表示，中國經濟雖然已進入恢復階段，但個人電腦市場尚未有明顯好轉的跡象，服務業出現回暖跡象，但商業投資和IT支出仍相對疲軟。對中小企而言，仍面臨企業營運預算緊張的困境，而且鑑於當前的經濟形勢，預計不少企業會推遲在設備方面的支出。

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記者：伍鍵文