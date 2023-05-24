  • 26°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 13:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【個人電腦】Canalys：內地首季個人電腦市場出貨量按年跌24%　聯想續居榜首

股市 11:56 2023/05/24

分享：

分享：

【個人電腦】Canalys：內地首季個人電腦市場出貨量按年跌24%　聯想續居榜首

市場調查機構Canalys發表報告指，内地年初全面解除疫情管控，商業活動亦有所復甦，但企業和消費者對電腦的支出仍趨保守。報告稱，今年首季個人電腦出貨量按年跌24%至890萬部，當中，台式機出貨量下降28%至280萬部，筆記本電腦出貨量下降22%至610萬部，至於平板電腦出貨逆勢上揚，總出貨量按年增長38%至650萬部。

聯想仍居PC廠商榜首、出貨量跌近四分之一

報告表示，聯想 （00992） 仍位居内地個人電腦廠商首位，但今年首季的出貨量按年跌24%至330萬部，市佔率跌0.1個百分點，至36.7%；其次是華為，季内個人電腦出貨量按年增34%至95.2萬部，市佔率則增加4.6個百分點至10.7%；第三名惠普（美：HPQ），出貨量按年跌7.4%至90.3萬部，市佔率由8.4%升至10.2%。

Canalys分析師徐穎表示，中國經濟雖然已進入恢復階段，但個人電腦市場尚未有明顯好轉的跡象，服務業出現回暖跡象，但商業投資和IT支出仍相對疲軟。對中小企而言，仍面臨企業營運預算緊張的困境，而且鑑於當前的經濟形勢，預計不少企業會推遲在設備方面的支出。

更多美股新聞

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

ET財智Talk
【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

相關文章：

【智能手機】Canalys：2022年智能手機出貨量跌11%、10年來最不理想　料今年持平或略微增長

【聯想992】楊元慶：聯想新財年有5大目標　未來5年研發投入逾1000億人幣

【異動｜聯想992】聯想集團漲一成　將基於NVIDIA 芯片自研新車載平台　料2025年量產

記者：伍鍵文

聯想集團（00992） 港股 中國市場 經濟 HP 華為 Dell
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新西蘭加息】紐央行加息0.25厘後指「任務完成」　料明年第三季開始減息　紐元跌至3周低、兌港元4.83算
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓走勢】美銀料日圓第三季跌至143、兌港元跌見5.45算　日本FDI赤字巨不利日圓走勢
【日圓走勢】美銀料日圓第三季跌至143、兌港元跌見5.45算　日本FDI赤字巨不利日圓走勢
【美股期貨】債限談判乏進展　道指期貨回升35點、守33000關（不斷更新）
【美股期貨】債限談判乏進展　道指期貨回升35點、守33000關（不斷更新）
【美團3690】KeeTa今早8時正式上線　首單需時14分鐘、外賣車手群組瘋傳首單來自...
【美團3690】KeeTa今早8時正式上線　首單需時14分鐘、外賣車手群組瘋傳首單來自...
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌151點　阿里巴巴美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌151點　阿里巴巴美股低港2%（不斷更新）
【債務上限】共和黨：未安排下一場會議　突質疑耶倫6月1日違約期限　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】共和黨：未安排下一場會議　突質疑耶倫6月1日違約期限　一文看清最新進展（不斷更新）
【國泰航空】國泰解僱3名涉取笑內地乘客空中服務員　林紹波：冀外界予國泰改善機會、李家超痛憤失望
【國泰航空】國泰解僱3名涉取笑內地乘客空中服務員　林紹波：冀外界予國泰改善機會、李家超痛憤失望
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款