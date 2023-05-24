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【英國王室】自費請英警保護敗訴 哈里或需賠近500萬

環球社會熱點 11:43 2023/05/24

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哈里王子（Prince Harry）夫婦宣布退出王室並移居美國後，英國內政部決定不再派遣警方全天候保護。哈里其後提起訴訟，希望自費繼續獲得警方保護。英國法院駁回哈里申請，哈里或需向高等法院支付所有費用，高達50萬英鎊（約487萬港元）。

英國限制留學生帶家屬赴英 減少淨移民人數 【下一頁】

英國內政部表示，王室與公眾人物保安執行委員會（RAVEC）認為，富人可以透過專業人士，自費獲得保護，但對象並不適用於警方。律師亦指，允許相關提議將開創先例，情況不能接受。

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倫敦大都會警察亦指，受保護人士已不能冀望警方，將自己置於危險中，如為付費客戶擋子彈等。雖然警方會收取費用，如在球賽時提供安全服務，但執勤位置通常是私人土地，且不會有離開倫敦的可能，槍械方面亦有嚴格規定。

哈里因戴安娜車禍有童年陰影 屢憂梅根重演亡母悲劇 【下一頁】

法官Martin Chamberlain周二（23日）正式裁定哈里敗訴，他或需負擔高達50萬英鎊訴訟費。據報哈里為案件最少聘請了3位大律師，及一位御用大律師（King's Counsel），據報該筆款項他上周已經支付，但他可就判決上述。

英媒《太陽報》指，案件至今已花費政府逾30萬英鎊（約292萬港元）公帑。英國自由資訊協會（Freedom of information，簡稱FoI）獲得數據顯示，其中近20萬英鎊（約195萬港元）用於政府法律部門費用。法律顧問費用約9.3萬英鎊（約90.5萬港元），法院費用為660英鎊（約6,425港元），此外還有快遞等其他雜項費用。

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責任編輯：李俊儀

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