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【LGBTQ】美百貨推Pride系列惹反感　貨品速下架

商業 11:30 2023/05/24

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美國百貨公司Target於5月初推出「同志驕傲系列 Pride Collection」後，迎來顧客的強烈反彈，現正將部分產品下架，他們說此舉是為了「保障員工安全」。

【寵物市場】沃爾瑪進軍寵物遙距診症市場　大戰亞馬遜

Target Corp提供超過2,000種產品，包括服裝、書籍、音樂和家品等，其中同志驕傲系列包括「體液」杯、全年同志日曆和2至8歲兒童圖書《再見二進制》、《我不是女孩》等。Target在聲明中說，「自從今年推出系列以來，我們遇到了不同的威脅，影響團隊工作時的安全和身心健康。」鑑於這些情況，公司現正調整方案，包括移除部分敏感商品。

顧客與員工爆衝突

Target發言人Kayla Castaneda指，過去十多年Target都有慶祝同志驕傲月，但今年相關產品卻導致顧客和員工之間的衝突，甚至有顧客將商品扔在地上。被下架的貨品包括線上和線下，現時他們還在審視某些跨性別泳衣和兒童商品，當中包括一款女裝泳衣，因為強調「能塞住男性生殖器」而被審查。

今次Target事件並非當地反同志的單獨例子，啤酒商Anheuser-Busch上月與跨性別網紅Dylan Mulvaney合作，於社交媒體推廣啤酒，結果被保守派人士杯葛它旗下的Bud Light。

【AI取代人類】害怕人工智能搶飯碗　42% 員工不敢向上司坦誠使用 AI

圖片：網上圖片

責任編輯：歐陽佩

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