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英國限制留學生帶家屬赴英 減少淨移民人數

環球社會熱點 11:03 2023/05/24

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英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）為減少淨移民人數，宣布收緊留學生帶家屬前往英國的政策，只有攻讀特定研究生課程的留學生才可攜帶家屬到當地。

IMF料英國今年可免陷衰退 經濟增長達0.4% 【下一頁】

外界批評部分留學生濫用碩士課程計劃，部分人通過報道為期9個月的碩士課程或MBA（工商管理碩士）課程，作為在英國求職及帶家人到當地的後門。

按照新規定，除了攻讀博士或研究型碩士課程等少數獲有限豁免者外，政府將禁止其餘留學生帶家屬前往英國。

柏斐文更宣布會禁止留學生在完成課程前轉為工作簽證，也將審查學生和家屬的撫養費要求，及打擊為留學生不當申請簽證的教育機構。

英國初級醫生每月罷工3日 拒加薪半成要求加一半 【下一頁】

她表示移民統計數據反映，跟隨留學生赴英的家屬人數意外增加。英國在截至去年12月的1年内，向受資助學生家屬簽發約13.6萬份簽證，較2019年的1.6萬份增至超過8倍。

去年留學生簽證家屬數量按國籍計，尼日利亞佔超過6萬人屬最多，其次為印度、巴基斯坦、孟加拉及斯里蘭卡。

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責任編輯：鄭錦玲

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