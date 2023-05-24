【濠賭股】金沙中國跌逾半成　王英偉：賭收約恢復至疫前6成　

▲ 金沙中國跌逾半成 王英偉：賭收約恢復至疫前6成

金沙中國 （01928） 總裁兼執行董事王英偉表示，五一假期期間，金沙中國旗下物業共接待訪客110萬人次。王英偉又指，今年首季賭收恢復勢頭不俗，希望第二季表現更好，目前金沙中國的博彩收益已恢復至疫前約6成。

王英偉接受澳門傳媒訪問指，賭收復甦步伐將視乎中場能否加速增長，以及能否吸納海外旅客訪澳。

濠賭股今早全線走弱，金沙中國跌6.1%，暫報24.55元；銀娛 （00027） 跌4.7%，報49.7元；永利 （01128） 跌5%，報6.58元；美高梅中國 （02282） 跌5.7%，報7.84。澳博 （00880） 跌4.3%，報3.27元；新濠國際 （00200） 跌4.6%，報7.24元。

王英偉：金沙以私人飛機接載貴賓旅客

他又稱，金沙中國已在東南亞國家、日、韓、美國等地設辦事處，並以私人飛機接載貴賓旅客來澳，希望增加博彩收入。他稱，私人飛機接載的貴賓旅客數量雖然不多，但勝在有質量，且知道對方背景。

與此同時，王英偉稱，金沙投資近20億美元的路氹項目「澳門倫敦人」，旗下兩個高檔酒店倫敦人酒店、倫敦人御園，自年初内地撤銷防疫政策之後，入住率超過9成，農曆新年及「五一」更加是爆滿，以30歲至50歲的顧客為主，當中以華東地區、粵港旅客較多。

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記者：伍鍵文