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【俄烏戰爭】俄稱擊斃邊境逾70入侵者 堅持烏方為幕後黑手

環球政治 10:40 2023/05/24

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俄羅斯邊境地區別爾哥羅德（Belgorod）周一（22日）被襲後，俄軍發起反擊，聲稱擊斃多名入侵者，並堅持指控烏克蘭為事件幕後黑手。

【俄烏戰爭】俄邊境別爾哥羅德突遇襲 烏否認涉事 【下一頁】

俄羅斯國防部稱「烏克蘭民族主義分子組成的單位」攻擊俄國領土，並各當地檢查站及鄰近地區發起猛烈攻勢。國防部指俄軍反擊及轟炸成功擊斃超過70多名「烏克蘭士兵」，並把後者迫回烏克蘭境內。

別爾哥羅德地區首長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，俄軍仍在排查威脅，呼籲居民暫時不要回家。同時，他指當地周二（23日）遭遇無人機襲擊，有建築物受損，但強調無人機已被擊落。

烏克蘭官員重申，襲擊別爾哥羅德地區為俄羅斯人，來自兩個反俄政府組織俄羅斯志願軍團（Russia Volunteer Corps）及自由俄羅斯軍團（Freedom of Russia Legion）。

摩爾多瓦過萬民眾上街 支持加入歐盟 【下一頁】

副防長Hanna Maliar宣稱，攻擊者是俄羅斯愛國分子，希望改變俄國政權。兩個組織否認俄方消息，堅持軍事行動仍然持續，亦無數十人喪生。

據英國媒體報稱，反抗軍有使用美製武器，引起華府官員關注。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表明，難以核實消息，重申美方不鼓勵及不支持任何攻擊俄國領土的行動。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則指出，攻擊引起巨大憂慮，亦代表俄國必須繼續對烏作戰。

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責任編輯：吳漢培

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