GAMAHK首辦「與立法會議員有約」  前瞻醫療與保險聯動發展

▲ GAMAHK會長詹瑞欽（前排左二）及容思瀚（前排右三）聯同林哲玄醫生（前排左三）及贊助公司代表合照。

隨着政府及社會對保險行業愈加關注，香港人壽保險經理協會（下稱GAMAHK）作為政府與業界之間重要的溝通橋樑，為進一步發揮影響力，於今年度舉辦「與立法會議員有約」系列活動，定期邀請不同界別之立法會議員進行專題分享及問答，加強立法會、保險公司、協會代表及會員之間的溝通。

鑑於政府致力推動醫療保險發展，醫療業界與保險息息相關，故上周五（19日）於紀利華木球會舉辦的首場「與立法會議員有約」，GAMAHK邀請到立法會議員（醫務衛生界）林哲玄醫生以「醫療改革及保險業」為題，進行專題分享，與參加者分享香港現時與未來的醫療體系發展、醫生收費體制、中醫醫院計劃，以及上述三大議題與保險業之關聯。

發揮家庭醫生作用 半私家服務可考慮

林醫生首先以自身經歷，提出家庭醫生的重要性：「家庭醫生陪伴一個人的成長，作為健康管家的角色，可改變市民就醫的習慣，例如在專科門診判斷其情況已經穩定後，就可將病人轉介至家庭醫生繼續跟進，從而建立起社區醫療網絡，同時醫保也可以相應作出配合，鼓勵投保人運用家庭醫生網絡。」

▲ GAMAHK會長詹瑞欽（左）及容思瀚（右），致送紀念品予林哲玄醫生。

此外，林醫生提出自願醫保推出至今，數據顯示公院壓力未有顯著降低，其中原因之一，是擁有自願醫保標準計劃的市民，因為擔心私院的高昂收費，仍選擇擠進公院治病。他建議與其要他們和基層市民爭床位，不如在公院設立輪候時間較短、環境較舒適的「半私家」床位，並以自願醫保賠償作為公院醫療費，或可提升自願醫保吸引力。

是次活動籌委會主席及GAMAHK市場及拓展部副會長容思瀚隨後與林醫生對談，分享了中西醫結合發展的前瞻。林醫生表示，中西結合短期已有現有的舒緩治療及減輕癌症治療副作用，而長期計劃可推動中醫藥癌症治療，以及加強以醫療券支援社區中醫醫療。然而，數據研究是關鍵，若能掌握足夠數據，例如中藥控糖及高血壓的效用對比，證明中醫藥實際用途，才能真正推動中西協作。容思瀚則補充，保險向來以客為尊，若未來能加強中醫部分的賠償條款，也有助提升醫保吸引力。

▲ 容思瀚（左）與林醫生在台上分享對中西醫結合發展的前瞻看法。

隨着政府及社會對行業關注增加，GAMAHK將繼續為業界提供溝通平台，積極向政府反映意見，期望有關當局能夠予以正視，並了解業界聲音及需求。

▲ GAMAHK董事局成員及榮譽會員合照

（特約）