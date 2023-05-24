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【港股市況】聯想績前跌半成 恒指跌逾200點創兩個月低 賭股走弱、金沙挫5%（不斷更新）
美國債限談判仍未有結果，拖累港股向下。恒指低開151點，報19279點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌2%。另外，今日將有小米 （01810） 、聯想 （00992） 和小鵬汽車 （09868） 等業績。
財經日誌︰
即市走勢︰
【11：14】中資金融股拖低大市，建行 （00939） 跌1.9%，工行 （01398） 跌1.4%，招行 （03968） 跌2%，平保 （02318） 跌2%。
【11：10】內房股向下，龍湖 （00960） 跌3.9%，創去年11月低。中海外 （00688） 跌1.8%。融創中國 （01918） 跌4.8%，時代中國 （01233） 跌3%，
【10：57】【濠賭股】金沙中國跌逾半成 王英偉：賭收約恢復至疫前6成
【10：50】海底撈 （06862） 跌5.6%，報17.24元，呷哺呷哺 （00520） 跌2.4%，頤海 （01579） 跌2%。
【10：42】小米 （01810） 跌2.6%，報10.48元。
【小米業績】小米今公布首季業績 料手機拖累收入跌兩成 毛利率改善助提升利潤
【10：29】恒指跌264點，報19165點。恒生科指跌1.6%，報3788點。
【10：16】滔搏 （06110） 跌6.2%，報6.47元。特步 （01368） 跌3.4%。安踏 （02020） 、李寧 （02331） 均跌逾1%。
【10：13】國泰 （00293） 跌2%，報7.47元。【國泰航空】內地客轟歧視非英語客人 國泰：涉事空中服務員已被解僱
【09：58】蔚來 （09866） 連升3日，現再升2%，報69元。
【09：50】商湯 （00020） 跌2.7%破底，報2.13元，創4個月低。
【09：46】濠賭股走弱，金沙 （01928） 跌4%，報25.1元。銀娛 （00027） 跌3%，報50.6元，創兩個月低。永利 （01128） 跌3.6%，報6.68元，創去年11月低。美高梅 （02282） 跌4.4%。澳博 （00880） 跌2.3%。新濠國際 （00200） 跌4.6%。
【09：35】聯想 （00992） 績前跌半成，報7.39元。
【09：34】恒指跌206點，報19224點，創兩個月低。
【09：32】【業績｜體育用品股】滔搏跌3% 全年少賺25% 末期息連同特別息共20分人民幣
【09：29】安踏 （02020） 破底並跌2%，報83.8元，創去年11月29日低。
【09：26】【業績｜241】阿里健康升1% 全年轉賺5.3億元人民幣 收入按年增3成
【09：24】【業績｜金山雲】金山雲低開逾8% 首季經調整淨虧損按年縮減近7%
【09：20】恒指低開151點，報19279點。阿里巴巴 （09988） 跌2.4%，報81.05元。
【阿里巴巴9988】阿里雲傳5月裁員7% 官方回應：正常組織崗位和人員優化
【09：15】恒指期貨跌157點，報19279點。
【08：44】恒指黑期跌127點，報19261點。
【08：14】【新股IPO】易點雲2416香港發售部分認購不足 接近下價10.19元定價（附分配結果連結）
【08：02】【新股IPO】宏信建發9930下限4.52元定價 香港公開發售部分認購不足（附分配結果連結）
【07：40】【Morning精點】資深藝人溫裕紅終年54歲下月中出殯｜滙豐被指挖角SVB銀行家及竊取商業機密
【07：30】恒指夜期昨晚下挫，收市再跌151點，收報19285點，繼續觀望美國債務上限進展，中概股指數亦跌2.4%，收報6298點，港股科技股ADR股價再跌，阿里巴巴、網易及百度ADR低港收市價逾2%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美國眾議院議長麥卡錫及共和黨的談判代表昨均表示，離達成債限協議仍有一段距離。債限談判仍未有結果，拖累美股反覆向下，道指跌231點，報33055點；標指跌47點，報4145點；納指跌160點或1.26%，報12560點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌151點 阿里巴巴美股低港2%（不斷更新）
編輯：姚卓然