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【港股市況】聯想績前跌半成　恒指跌約200點創兩個月低　濠賭股走弱（不斷更新）

股市 09:51 2023/05/24

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美國債限談判仍未有結果，拖累港股向下。恒指低開151點，報19279點。。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌2%。另外，今日將有小米 （01810） 、聯想 （00992） 和小鵬汽車 （09868） 等業績。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：50】商湯 （00020） 跌2.7%破底，報2.13元，創4個月低。

【09：46】濠賭股走弱，金沙 （01928） 跌4%，報25.1元。銀娛 （00027） 跌3%，報50.6元，創兩個月低。永利 （01128） 跌3.6%，報6.68元，創去年11月低。美高梅 （02282） 跌4.4%。澳博 （00880） 跌2.3%。新濠國際 （00200） 跌4.6%。

【09：35】聯想 （00992） 績前跌半成，報7.39元。

【09：34】恒指跌206點，報19224點，創兩個月低。

【09：32】【業績｜體育用品股】滔搏跌3%　全年少賺25%　末期息連同特別息共20分人民幣

【09：29】安踏 （02020） 破底並跌2%，報83.8元，創去年11月29日低。

【09：26】【業績｜241】阿里健康升1%　全年轉賺5.3億元人民幣　收入按年增3成

【09：24】【業績｜金山雲】金山雲低開逾8%　首季經調整淨虧損按年縮減近7%

【09：20】恒指低開151點，報19279點。阿里巴巴 （09988） 跌2.4%，報81.05元。

【阿里巴巴9988】阿里雲傳5月裁員7%　官方回應：正常組織崗位和人員優化

【09：15】恒指期貨跌157點，報19279點。

【08：44】恒指黑期跌127點，報19261點。

【08：14】【新股IPO】易點雲2416香港發售部分認購不足　接近下價10.19元定價（附分配結果連結）

【08：02】【新股IPO】宏信建發9930下限4.52元定價　香港公開發售部分認購不足（附分配結果連結）

【07：40】【Morning精點】資深藝人溫裕紅終年54歲下月中出殯｜滙豐被指挖角SVB銀行家及竊取商業機密

【07：30】恒指夜期昨晚下挫，收市再跌151點，收報19285點，繼續觀望美國債務上限進展，中概股指數亦跌2.4%，收報6298點，港股科技股ADR股價再跌，阿里巴巴、網易及百度ADR低港收市價逾2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +5
    +4

【07：30】美國眾議院議長麥卡錫及共和黨的談判代表昨均表示，離達成債限協議仍有一段距離。債限談判仍未有結果，拖累美股反覆向下，道指跌231點，報33055點；標指跌47點，報4145點；納指跌160點或1.26%，報12560點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌151點　阿里巴巴美股低港2%（不斷更新）

編輯：姚卓然

市場動向 百度集團—SW（09888） 小鵬汽車－W（09868） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 中國概念股 恒指夜期 港股ADR ADR 港股
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