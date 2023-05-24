【港股市況】恒指全日跌315點考驗萬九關　龍湖、聯想齊插逾7%　賭股內需走弱（不斷更新）

美國債限談判仍未有結果，拖累港股向下。恒指低開151點報19279點，全日跌315點，收報19115點，成交額979億元，創兩個月新低，並考驗萬九關。濠賭、內需、內房、中資金融股走弱，龍湖 （00960） 及聯想 （00992） 跌逾7%，金沙 （01928） 挫5.4%，銀娛 （00027） 跌4.3%。海底撈 （06862） 、中信 （00267） 均跌逾5%。而信義光能 （00968） 則逆市升4.2%。

至於今日將有小米 （01810） 、小鵬汽車 （09868） 等業績。小鵬汽車績前跌4.4%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】恒指全日跌315點，收報19115點，成交額979億元。龍湖 （00960） 、聯想 （00992） 齊插逾7%。

【16：00】恒指U盤前跌344點，報19087點。

【15：54】小鵬汽車 （09868） 績前跌4.4%。零跑汽車 （09863） 插11.9%，報35.8元。

【15：41】【王健林旗下】萬達據報考慮出售中國約20家購物中心 另擬回購7月到期美元債

【15：25】【港鐵AGM】港鐵本地乘客量已回復至疫情前九成 料1、2個月會完成資產管理及維修保養制度檢討

【15：16】公用股連跌多日後喘穩，中電 （00002） 升1%，電能 （00006） 升0.8%。煤氣 （00003） 無升跌。

【15：06】恒指尾市持續走低，現跌324點，報19106點。

【14：58】滔搏 （06110） 愈跌愈多，現跌9.9%，報6.22元。

【14：38】恒指跌261點，報19167點。

【14：20】龍湖 （00960） 插7%，報16.28元。中海外 （00688） 跌3%。寶龍地產 （01238） 跌5%。

【13：47】信義光能 （00968） 愈升愈有，現升4.8%，報8.5元。

【13：17】聯想 （00992） 再度走低，跌6%，報7.37元。

【13：10】中芯 （00981） 由曾跌逾2%，倒升1.5%，報20元。

【13：02】恒指午後初後跌208點，報19222點。恒生科指跌1.2%，報3805點。

【12：58】【國泰航空】國泰解僱3名涉取笑內地乘容空中服務員 林紹波：冀外界予國泰改善機會、李家超痛憤失望

【12：55】【共同富裕】中金據報將高級銀行家去年花紅大減逾四成 曾向政府諮詢員工薪酬建議

【12：39】【阿里巴巴】阿里獲光榮授權《三國志戰略版》被裁定侵犯網易著作權 須賠5000萬人幣

【12：23】【聯想業績】聯想992去年純利下跌21%至16億美元、末期息30港仙 個人電腦市場可能早於市場預期回穩

【12：00】恒指半日跌183點，報19248點，成交額為442億元。信義光能 （00968） 逆市升3.6%，海底撈 （06862） 、金沙 （01928） 、龍湖 （00960） 、中信 （00267） 均跌逾4%。

【11：57】聯想 （00992） 跌4%，報7.52元。【個人電腦】Canalys：內地首季個人電腦市場出貨量按年跌24% 聯想續居榜首

【11：37】信義光能 （00968） 升3%，報8.36元。

【11：14】中資金融股拖低大市，建行 （00939） 跌1.9%，工行 （01398） 跌1.4%，招行 （03968） 跌2%，平保 （02318） 跌2%。

【11：10】內房股向下，龍湖 （00960） 跌3.9%，創去年11月低。中海外 （00688） 跌1.8%。融創中國 （01918） 跌4.8%，時代中國 （01233） 跌3%，

【10：57】【濠賭股】金沙中國跌逾半成 王英偉：賭收約恢復至疫前6成

【10：50】海底撈 （06862） 跌5.6%，報17.24元，呷哺呷哺 （00520） 跌2.4%，頤海 （01579） 跌2%。

【10：42】小米 （01810） 跌2.6%，報10.48元。

【小米業績】小米今公布首季業績 料手機拖累收入跌兩成 毛利率改善助提升利潤

【10：29】恒指跌264點，報19165點。恒生科指跌1.6%，報3788點。

【10：16】滔搏 （06110） 跌6.2%，報6.47元。特步 （01368） 跌3.4%。安踏 （02020） 、李寧 （02331） 均跌逾1%。

【10：13】國泰 （00293） 跌2%，報7.47元。【國泰航空】內地客轟歧視非英語客人 國泰：涉事空中服務員已被解僱

【09：58】蔚來 （09866） 連升3日，現再升2%，報69元。

【09：50】商湯 （00020） 跌2.7%破底，報2.13元，創4個月低。

【09：46】濠賭股走弱，金沙 （01928） 跌4%，報25.1元。銀娛 （00027） 跌3%，報50.6元，創兩個月低。永利 （01128） 跌3.6%，報6.68元，創去年11月低。美高梅 （02282） 跌4.4%。澳博 （00880） 跌2.3%。新濠國際 （00200） 跌4.6%。

【09：35】聯想 （00992） 績前跌半成，報7.39元。

【09：34】恒指跌206點，報19224點，創兩個月低。

【09：32】【業績｜體育用品股】滔搏跌3% 全年少賺25% 末期息連同特別息共20分人民幣

【09：29】安踏 （02020） 破底並跌2%，報83.8元，創去年11月29日低。

【09：26】【業績｜241】阿里健康升1% 全年轉賺5.3億元人民幣 收入按年增3成

【09：24】【業績｜金山雲】金山雲低開逾8% 首季經調整淨虧損按年縮減近7%

【09：20】恒指低開151點，報19279點。阿里巴巴 （09988） 跌2.4%，報81.05元。

【阿里巴巴9988】阿里雲傳5月裁員7% 官方回應：正常組織崗位和人員優化

【09：15】恒指期貨跌157點，報19279點。

【08：44】恒指黑期跌127點，報19261點。

【08：14】【新股IPO】易點雲2416香港發售部分認購不足 接近下價10.19元定價（附分配結果連結）

【08：02】【新股IPO】宏信建發9930下限4.52元定價 香港公開發售部分認購不足（附分配結果連結）

【07：40】【Morning精點】資深藝人溫裕紅終年54歲下月中出殯｜滙豐被指挖角SVB銀行家及竊取商業機密

【07：30】恒指夜期昨晚下挫，收市再跌151點，收報19285點，繼續觀望美國債務上限進展，中概股指數亦跌2.4%，收報6298點，港股科技股ADR股價再跌，阿里巴巴、網易及百度ADR低港收市價逾2%。

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【07：30】美國眾議院議長麥卡錫及共和黨的談判代表昨均表示，離達成債限協議仍有一段距離。債限談判仍未有結果，拖累美股反覆向下，道指跌231點，報33055點；標指跌47點，報4145點；納指跌160點或1.26%，報12560點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌151點 阿里巴巴美股低港2%（不斷更新）

編輯：姚卓然