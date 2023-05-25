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【恒指夜期+ADR】夜期收市跌193點穿19000點 阿里美股穿80港元關（不斷更新）
中概股指數及夜期均跌至關鍵的6000及19000點水平，中概股指數收市跌2.2%，收報6161點，夜期跌193點，收報18878點，阿里巴巴美股跌穿80港元關。
|ADR
|折算港元
|較港收市價變幅
|騰訊ADR
|326.43
|-1.8%
|美團ADR
|128.18
|-1.7%
|滙豐ADR
|58.25
|-1.7%
|阿里巴巴美股
|79.48
|-1.9%
北水轉錄近35億淨流出 買騰訊李寧大手沽指數ETF
北水昨日雖然有超過50億元淨流入，但今日市況仍欠支持下，隨即轉錄近35億元淨流出。資金買騰訊 （00700） 及李寧 （02331） ，分別有2.4及1.1億元淨流入，吸資額相對較少；淨流出方面，指數ETF遭資金沽售，盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 分別錄27.5及6.8億元淨流出。
恒指全日跌315點考驗萬九關 龍湖、聯想齊插逾7% 賭股內需走弱
美國債限談判仍未有結果，拖累港股向下。恒指低開151點報19279點，曾一度跌385點低見19046點，最後全日跌315點，收報19115點，成交額979億元，創兩個月新低，並考驗萬九關。濠賭、內需、內房、中資金融股走弱，龍湖 （00960） 及聯想 （00992） 跌逾7%，金沙 （01928） 挫5.4%，銀娛 （00027） 跌4.3%。海底撈 （06862） 、中信 （00267） 均跌逾5%。而信義光能 （00968） 則逆市升4.2%。
至於今日將有小米 （01810） 、小鵬汽車 （09868） 等業績。小鵬汽車績前跌4.4%。
|恒指成分股
|收市價
（元）
|變幅
（%）
|貢獻/拖低
恒指（點）
|市盈率
（倍）
|長實
|43.55
|+2.1
|+2
|8
|信義光能
|8.45
|+4.2
|+2
|19
|長和
|48.95
|+1.2
|+2
|5
|友邦
|77.05
|-1.6
|-23
|416
|建行
|5.16
|-2.6
|-25
|3
|阿里巴巴
|81.05
|-2.4
|-36
|20
財經日誌︰
即市走勢︰
【03：00】中概股指數收市跌2.2%，收報6161點，夜期跌193點，收報18878點
【22：25】夜期跌171點，報18900點
【18：30】【業績︱電動車】小鵬首季經調整淨虧損擴闊至22億 汽車毛利率轉負 料次季汽車交付量最多跌39%
【17：34】【小米業績】小米首季收入跌19%符預期 經調整利潤增13%、毛利率創新高
【17：17】【業績】知乎首季收入增34%、經調整虧損收窄67% 首錄正經營現金流
【17：07】【HSBC滙豐】滙豐推B2B銷售點融資方案 允B2B商戶提供先買後付選項
【16：54】【業績｜旅遊股】同程旅行首季經調整溢利大增1倍 收入升五成
【16：10】恒指全日跌315點，收報19115點，成交額979億元。龍湖 （00960） 、聯想 （00992） 齊插逾7%。而信義光能 （00968） 則升4.2%。
【16：00】恒指U盤前跌344點，報19087點。
【15：54】小鵬汽車 （09868） 績前跌4.4%。零跑汽車 （09863） 插11.9%，報35.8元。
【15：41】【王健林旗下】萬達據報考慮出售中國約20家購物中心 另擬回購7月到期美元債
【15：25】【港鐵AGM】港鐵本地乘客量已回復至疫情前九成 料1、2個月會完成資產管理及維修保養制度檢討
【15：16】公用股連跌多日後喘穩，中電 （00002） 升1%，電能 （00006） 升0.8%。煤氣 （00003） 無升跌。
【15：06】恒指尾市持續走低，現跌324點，報19106點。
【14：58】滔搏 （06110） 愈跌愈多，現跌9.9%，報6.22元。
【14：38】恒指跌261點，報19167點。
【14：20】龍湖 （00960） 插7%，報16.28元。中海外 （00688） 跌3%。寶龍地產 （01238） 跌5%。
【13：47】信義光能 （00968） 愈升愈有，現升4.8%，報8.5元。
【13：17】聯想 （00992） 再度走低，跌6%，報7.37元。
【13：10】中芯 （00981） 由曾跌逾2%，倒升1.5%，報20元。
【13：02】恒指午後初後跌208點，報19222點。恒生科指跌1.2%，報3805點。
【12：58】【國泰航空】國泰解僱3名涉取笑內地乘容空中服務員 林紹波：冀外界予國泰改善機會、李家超痛憤失望
【12：55】【共同富裕】中金據報將高級銀行家去年花紅大減逾四成 曾向政府諮詢員工薪酬建議
【12：39】【阿里巴巴】阿里獲光榮授權《三國志戰略版》被裁定侵犯網易著作權 須賠5000萬人幣
【12：23】【聯想業績】聯想992去年純利下跌21%至16億美元、末期息30港仙 個人電腦市場可能早於市場預期回穩
【12：00】恒指半日跌183點，報19248點，成交額為442億元。信義光能 （00968） 逆市升3.6%，海底撈 （06862） 、金沙 （01928） 、龍湖 （00960） 、中信 （00267） 均跌逾4%。
【11：57】聯想 （00992） 跌4%，報7.52元。【個人電腦】Canalys：內地首季個人電腦市場出貨量按年跌24% 聯想續居榜首
【11：37】信義光能 （00968） 升3%，報8.36元。
【11：14】中資金融股拖低大市，建行 （00939） 跌1.9%，工行 （01398） 跌1.4%，招行 （03968） 跌2%，平保 （02318） 跌2%。
【11：10】內房股向下，龍湖 （00960） 跌3.9%，創去年11月低。中海外 （00688） 跌1.8%。融創中國 （01918） 跌4.8%，時代中國 （01233） 跌3%，
【10：57】【濠賭股】金沙中國跌逾半成 王英偉：賭收約恢復至疫前6成
【10：50】海底撈 （06862） 跌5.6%，報17.24元，呷哺呷哺 （00520） 跌2.4%，頤海 （01579） 跌2%。
【10：42】小米 （01810） 跌2.6%，報10.48元。
【小米業績】小米今公布首季業績 料手機拖累收入跌兩成 毛利率改善助提升利潤
【10：29】恒指跌264點，報19165點。恒生科指跌1.6%，報3788點。
【10：16】滔搏 （06110） 跌6.2%，報6.47元。特步 （01368） 跌3.4%。安踏 （02020） 、李寧 （02331） 均跌逾1%。
【10：13】國泰 （00293） 跌2%，報7.47元。【國泰航空】內地客轟歧視非英語客人 國泰：涉事空中服務員已被解僱
【09：58】蔚來 （09866） 連升3日，現再升2%，報69元。
【09：50】商湯 （00020） 跌2.7%破底，報2.13元，創4個月低。
【09：46】濠賭股走弱，金沙 （01928） 跌4%，報25.1元。銀娛 （00027） 跌3%，報50.6元，創兩個月低。永利 （01128） 跌3.6%，報6.68元，創去年11月低。美高梅 （02282） 跌4.4%。澳博 （00880） 跌2.3%。新濠國際 （00200） 跌4.6%。
【09：35】聯想 （00992） 績前跌半成，報7.39元。
【09：34】恒指跌206點，報19224點，創兩個月低。
【09：32】【業績｜體育用品股】滔搏跌3% 全年少賺25% 末期息連同特別息共20分人民幣
【09：29】安踏 （02020） 破底並跌2%，報83.8元，創去年11月29日低。
【09：26】【業績｜241】阿里健康升1% 全年轉賺5.3億元人民幣 收入按年增3成
【09：24】【業績｜金山雲】金山雲低開逾8% 首季經調整淨虧損按年縮減近7%
【09：20】恒指低開151點，報19279點。阿里巴巴 （09988） 跌2.4%，報81.05元。
【阿里巴巴9988】阿里雲傳5月裁員7% 官方回應：正常組織崗位和人員優化
【09：15】恒指期貨跌157點，報19279點。
【08：44】恒指黑期跌127點，報19261點。
【08：14】【新股IPO】易點雲2416香港發售部分認購不足 接近下價10.19元定價（附分配結果連結）
【08：02】【新股IPO】宏信建發9930下限4.52元定價 香港公開發售部分認購不足（附分配結果連結）
【07：40】【Morning精點】資深藝人溫裕紅終年54歲下月中出殯｜滙豐被指挖角SVB銀行家及竊取商業機密
【07：30】恒指夜期昨晚下挫，收市再跌151點，收報19285點，繼續觀望美國債務上限進展，中概股指數亦跌2.4%，收報6298點，港股科技股ADR股價再跌，阿里巴巴、網易及百度ADR低港收市價逾2%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美國眾議院議長麥卡錫及共和黨的談判代表昨均表示，離達成債限協議仍有一段距離。債限談判仍未有結果，拖累美股反覆向下，道指跌231點，報33055點；標指跌47點，報4145點；納指跌160點或1.26%，報12560點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌151點 阿里巴巴美股低港2%（不斷更新）
【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構
編輯：姚卓然