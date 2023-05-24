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【新股IPO】易點雲2416香港發售部分認購不足　接近下價10.19元定價（附分配結果連結）

新股IPO 08:14 2023/05/24

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【新股IPO】易點雲2416香港發售部分認購不足　接近下價10.19元定價（附分配結果連結）

內地辦公IT綜合解決方案供應商易點雲 （02416） 以接近下價10.19元定價，一手中籤率為100%，人人有份，所得款項淨額估計約為9700萬元。公司將於明日（25日）上市。分配結果

公司指，香港發售股份出現認購不足，並已接獲認購合共205.85萬股香港發售股份的有效申請，相當於香港公開發售項下總數約0.35倍。因此重新分配程序已獲運用，而約379.95萬股香港發售股份已自香港公開發售重新分配至國際發售。而國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲略微超額認購約0.2倍。

公司擬將所得款項淨額約40%於未來三年內獲分配以提高公司的銷售及營銷能力及擴大的服務網絡，這將進一步擴大的客戶基礎及增強品 牌聲譽；約30%將於未來三年內用於優化及擴大服務內容以滿足客戶不斷變化的需求，以及升級技術基礎設施以提高服務質量。

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編輯：姚卓然

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