▲ 【新股IPO】宏信建發9930下限4.52元定價 香港公開發售部分認購不足（附分配結果連結）

宏信建發 （09930） 以4.52港元下限定價，惟香港公開發售部分認購不足，一手中籤率100%，人人有份，而所得款項淨額估計約為15.2億元。公司將於明日（25日）上市。【分配結果】

公司指，香港公開發售部分認購不足，當中認購合共448.6萬股，僅相當於香港公開發售項下約0.12倍，而國際發售部分已獲輕微超額認購約0.5倍。可是，由於香港公開發售部分認購不足，因此啟動重新分配及回撥程序，重新分配至國際發售。發售股份由香港公開發售重新分配至國際發售後， 國際發售項下發售股份最終數目約為3.6億股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約98.63%。

公司擬將所得款項淨額約67%用於優化公司的設備組合；約11%用於增強公司的一站式解決方案能力；約10%將用作公司的運營資金及一般公司用途。

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編輯：姚卓然