  • 24°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 08:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】宏信建發9930下限4.52元定價　香港公開發售部分認購不足（附分配結果連結）

新股IPO 08:02 2023/05/24

分享：

分享：

【新股IPO】宏信建發9930下限4.52元定價　香港公開發售部分認購不足（附分配結果連結）

宏信建發 （09930） 以4.52港元下限定價，惟香港公開發售部分認購不足，一手中籤率100%，人人有份，而所得款項淨額估計約為15.2億元。公司將於明日（25日）上市。分配結果

公司指，香港公開發售部分認購不足，當中認購合共448.6萬股，僅相當於香港公開發售項下約0.12倍，而國際發售部分已獲輕微超額認購約0.5倍。可是，由於香港公開發售部分認購不足，因此啟動重新分配及回撥程序，重新分配至國際發售。發售股份由香港公開發售重新分配至國際發售後， 國際發售項下發售股份最終數目約為3.6億股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約98.63%。

公司擬將所得款項淨額約67%用於優化公司的設備組合；約11%用於增強公司的一站式解決方案能力；約10%將用作公司的運營資金及一般公司用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

相關文章：

【新股IPO】宏信建發9930傳以下限4.52定價　集16.5億元

【新股IPO】宏信建發9930今日招股　入場費約4848元

【新股IPO】易點雲2416傳10.19元接近下限定價　集資6億元

編輯：姚卓然

開啟hket App，閱讀全文
IPO 港股 宏信建發（09930）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】易點雲2416香港發售部分認購不足　接近下價10.19元定價（附分配結果連結）

下一篇文章

【Morning精點】資深藝人溫裕紅終年54歲下月中出殯｜滙豐被指挖角SVB銀行家及竊取商業機密
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元拆息】拆息罕見劃一4.7厘　Citi Plus 1個月定存息逾4厘
【港元拆息】拆息罕見劃一4.7厘　Citi Plus 1個月定存息逾4厘
【美股收市】債限談判乏進展 道指收挫231點 納指跌1.3%
【美股收市】債限談判乏進展 道指收挫231點 納指跌1.3%
【美團3690】KeeTa今早8時正式上線　首單需時14分鐘、外賣車手群組瘋傳首單來自...
【美團3690】KeeTa今早8時正式上線　首單需時14分鐘、外賣車手群組瘋傳首單來自...
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌151點　阿里巴巴美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌151點　阿里巴巴美股低港2%（不斷更新）
【債務上限】共和黨：未安排下一場會議　突質疑耶倫6月1日違約期限　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】共和黨：未安排下一場會議　突質疑耶倫6月1日違約期限　一文看清最新進展（不斷更新）
【國泰航空】內地客轟歧視非英語客人　國泰：涉事空中服務員已被解僱
【國泰航空】內地客轟歧視非英語客人　國泰：涉事空中服務員已被解僱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款