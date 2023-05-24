【Microsoft Build】推出「Azure AI Studio」　允許開發者構建專屬Copilot

微軟（Microsoft）今（24日）凌晨舉辦Microsoft Build開發者大會，除了震撼推出Windows Copilot、將Bing納入ChatGPT等，還宣告推出「Azure AI Studio」，為開發者和企業「加持」，擴展更大規模的生成式AI應用。

讓開發者獲Copilot AI超能力加持

Microsoft行政總裁Satya Nadella在會上提出「Copilot stack」概念，表示要讓第三方開發者瞬間獲得Copilot能力，與Microsoft自家的365 Copilot、Windows Copilot一樣。

Satya Nadella指，在公有雲Azure上推出Azure AI Studio，讓開發者可選擇OpenAI的GPT-4等AI大型模型，並根據自家的資料整合，以便迅速獲得其「AI超能力」。開發者同時可決定使用資料的權限。

避免AI亂答問題

早前Azure OpenAI可以讓開發者導入OpenAI的各種API，而在Azure AI Studio中，AI的答覆內容將建基於開發者提供的數據資料範疇，避免AI亂答問題等情況。並讓其企業客戶、合作夥伴、同事等使用，以便快速探索自家的數據資訊。

【Microsoft Build】Microsoft Bing將登陸ChatGPT作預設搜尋 即時搵資料

【Microsoft Build】微軟發展AI Plugins生態系統 採ChatGPT相同標準

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：