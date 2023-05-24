  • 24°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 01:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Apple開發者大會】WWDC23日程揭盅　6月7至10日將帶來175場講座（附連結）

科技 00:45 2023/05/24

分享：

分享：

Apple年度全球開發者大會（WWDC）將於香港時間6月6日至10日，於網上舉行。

Apple年度全球開發者大會（WWDC）將於美國時間6月5日至9日（香港時間6月6日至10日）於網上舉行，所有開發者皆可免費參與。Apple最新在官網揭曉活動日程，包括keynote發佈會及Platforms State of the Union演講日程，並與開發者分享更多他們將會學習及體驗的資訊內容。

Apple表示，為期一週的活動將協助開發者了解iOS、iPadOS、macOS、tvOS和 watchOS的最新技術、工具及架構。開發者將可透過一對一實驗室與Slack的活動，直接與Apple工程師和專家交流，領略為不同平台度身訂造的創新app與遊戲的策略。

  • Apple Keynote發佈會：香港時間6月6日凌晨1時

keynote發佈會將可在apple.com/hk、Apple Developer app、Apple TV app 和 YouTube觀看，並於直播結束後以自選播放形式提供。

  • Platforms State of the Union：香港時間6月6日凌晨4時30分

開發者將可學習如何透過更深入了解Apple平台上的新工具、技術及其發展，令自己的app更上一層樓。Platforms State of the Union將於Apple Developer app和 Apple Developer網站串流直播。

  • Apple Design Awards設計獎：香港時間6月6日上午9時30分

Apple Design Awards設計獎表彰Apple開發者社群的創意藝術才華、匠心工藝和技術成就。本年度Apple Design Awards設計獎得主將透過Apple Developer app及其網站揭曉。

  • Apple專家「應約」解難：香港時間6月7日至6月10日期間，Apple Developer app與Apple Developer網站將每日發布講座影片

WWDC23將帶來175場深度講座影片，匯集最新工具和技術，協助開發者創作下一代的精彩app和遊戲。開發者可透過一對一實驗室預約Apple專家，解答其關於技術、設計及App Store的問題，包括如何令他們的app在App Store更突出。

開發者還可以前往developer.apple.com瀏覽所有全球開發者大會的內容、活動報名、消息、專題故事及檔案。

【Apple輔助功能】軟硬件升級　認知障礙、失語、視障、聽障人士不再沉默

【Apple新品】Apple全新MR頭戴式裝置傳6月推出　分析師舉五大重點材料

Slack主持網上活動 助開發者參與技術討論

除了講座及一對一實驗室諮詢，Apple工程師及設計師整個星期都在Slack主持網上活動，協助開發者參與技術討論、解答疑難，並相互連繫。參加者可參與技術或設計的問答環節、觀看講座影片及向講者發問，或在「破冰」活動中建立連繫。

大會期間，Apple Developer app將每日提供WWDC23的最新消息、內容及活動，並適時發送最新通知。開發者可按主題瀏覽內容、報名參加Slack舉辦的的網上活動以及一對一實驗室諮詢、以「同播同享」功能與夥伴一同觀看影片、直接在講座影片中複製代碼至Xcode、閱讀專題故事等。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】疫後市民關注健康　健身中心增分店擴市佔
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【亞馬遜中國】Amazon退出中國市場　中文官網7月17日起停運
2023/05/23
【亞馬遜中國】Amazon退出中國市場　中文官網7月17日起停運
【WhatsApp新功能】WhatsApp推出編輯新功能　15分鐘內修改已發放訊息
2023/05/23
【WhatsApp新功能】WhatsApp推出編輯新功能　15分鐘內修改已發放訊息
【器官捐贈】登記方法落後易出現保安問題　專家：可考慮連結智方便登入
2023/05/23
【器官捐贈】登記方法落後易出現保安問題　專家：可考慮連結智方便登入

你可能感興趣

【亞馬遜中國】Amazon退出中國市場　中文官網7月17日起停運
17:50 2023/05/23
【亞馬遜中國】Amazon退出中國市場　中文官網7月17日起停運
【WhatsApp新功能】WhatsApp推出編輯新功能　15分鐘內修改已發放訊息
18:08 2023/05/23
【WhatsApp新功能】WhatsApp推出編輯新功能　15分鐘內修改已發放訊息
【器官捐贈】登記方法落後易出現保安問題　專家：可考慮連結智方便登入
20:58 2023/05/23
【器官捐贈】登記方法落後易出現保安問題　專家：可考慮連結智方便登入
手機Apps 串流 Apple TV watchOS iPad Apple iOS macOS WWDC App Store

下一篇文章

【Microsoft Build】微軟發展AI Plugins生態系統　採ChatGPT相同標準
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【亞馬遜中國】Amazon退出中國市場　中文官網7月17日起停運
【亞馬遜中國】Amazon退出中國市場　中文官網7月17日起停運
【網絡詐騙】商業電郵詐騙活動激增　Microsoft平均每日偵測15.6萬次攻擊
【網絡詐騙】商業電郵詐騙活動激增　Microsoft平均每日偵測15.6萬次攻擊
【原因未明】蘋果應中國政府要求　App Store下架逾1,400個應用程式
【原因未明】蘋果應中國政府要求　App Store下架逾1,400個應用程式
【便攜式硬碟】​​多款便攜式硬碟故障　SanDisk釋出軟件修復更新
【便攜式硬碟】​​多款便攜式硬碟故障　SanDisk釋出軟件修復更新
【HKT】疫後在家上網需求持續升　推5G家用光纖入屋寬頻應付未來8K串流及Wi-Fi7用量
【HKT】疫後在家上網需求持續升　推5G家用光纖入屋寬頻應付未來8K串流及Wi-Fi7用量
【Dyson新品】Dyson推3大家居新品　洗地吸塵機集吸、洗、刮污於一身
【Dyson新品】Dyson推3大家居新品　洗地吸塵機集吸、洗、刮污於一身
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款