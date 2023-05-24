【Apple開發者大會】WWDC23 日程揭盅　6月6日主題發布、一連四日175場講座（附連結）

▲ Apple年度全球開發者大會（WWDC）將於香港時間6月6日至10日，於網上舉行。

Apple年度全球開發者大會（WWDC）將於美國時間6月5日至9日（香港時間6月6日至10日）於網上舉行，所有開發者皆可免費參與。Apple最新在官網揭曉活動日程，包括keynote發佈會及Platforms State of the Union演講日程，並與開發者分享更多他們將會學習及體驗的資訊內容。

Apple表示，為期一週的活動將協助開發者了解iOS、iPadOS、macOS、tvOS和 watchOS的最新技術、工具及架構。開發者將可透過一對一實驗室與Slack的活動，直接與Apple工程師和專家交流，領略為不同平台度身訂造的創新app與遊戲的策略。

Apple Keynote發佈會：香港時間6月6日凌晨1時

keynote發佈會將可在apple.com/hk、Apple Developer app、Apple TV app 和 YouTube觀看，並於直播結束後以自選播放形式提供。

Platforms State of the Union：香港時間6月6日凌晨4時30分

開發者將可學習如何透過更深入了解Apple平台上的新工具、技術及其發展，令自己的app更上一層樓。Platforms State of the Union將於Apple Developer app和 Apple Developer網站串流直播。

Apple Design Awards設計獎：香港時間6月6日上午9時30分

Apple Design Awards設計獎表彰Apple開發者社群的創意藝術才華、匠心工藝和技術成就。本年度Apple Design Awards設計獎得主將透過Apple Developer app及其網站揭曉。

Apple專家「應約」解難：香港時間6月7日至6月10日期間，Apple Developer app與Apple Developer網站將每日發布講座影片

WWDC23將帶來175場深度講座影片，匯集最新工具和技術，協助開發者創作下一代的精彩app和遊戲。開發者可透過一對一實驗室預約Apple專家，解答其關於技術、設計及App Store的問題，包括如何令他們的app在App Store更突出。

開發者還可以前往developer.apple.com瀏覽所有全球開發者大會的內容、活動報名、消息、專題故事及檔案。

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Slack主持網上活動 助開發者參與技術討論

除了講座及一對一實驗室諮詢，Apple工程師及設計師整個星期都在Slack主持網上活動，協助開發者參與技術討論、解答疑難，並相互連繫。參加者可參與技術或設計的問答環節、觀看講座影片及向講者發問，或在「破冰」活動中建立連繫。

大會期間，Apple Developer app將每日提供WWDC23的最新消息、內容及活動，並適時發送最新通知。開發者可按主題瀏覽內容、報名參加Slack舉辦的的網上活動以及一對一實驗室諮詢、以「同播同享」功能與夥伴一同觀看影片、直接在講座影片中複製代碼至Xcode、閱讀專題故事等。

責任編輯：張寶燕

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