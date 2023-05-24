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【Microsoft Build】Microsoft Bing將登陸ChatGPT作預設搜尋　即時搵資料

科技 01:56 2023/05/24

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Microsoft Build 2023開發者大會上宣布，Bing Search即將登陸OpenAI的ChatGPT，ChatGPT Plus用戶可首先獲得該新功能。（線上發布會截圖）

在ChatGPT及AI技術加持下，微軟（Microsoft）Build 2023開發者大會上，宣布多項Bing Search及Bing聊天服務（下稱Bing Chat）新功能。其中最引人注目的更包括，Bing Search納入OpenAI的ChatGPT。ChatGPT Plus用戶由即日起，可首先獲得該新功能。

在ChatGPT內置Microsoft Bing，亦意味著用戶可以即時從線上取得更即時性、最新的答案。當用戶有疑問時，甚至會有引文來了解更多相關資訊。

（Microsoft Build線上發布會截圖）

【Microsoft Build】微軟發展AI Plugins生態系統　採ChatGPT相同標準

將支援外掛 包括Expedia、TripAdvisor等

此外，Microsoft近日曾提及，Bing Chat將支援其他外掛。該企在今（24日）凌晨的Build 2023大會上亦證實，開發者將能夠開發在幾個不同平台上工作的外掛，包括Bing聊天服務、ChatGPT、Dynamics 365 Copilot、Microsoft 365 Copilot和Windows Copilot。

Microsoft還宣布了新的Bing Chat外掛合作夥伴，首批將包括Expedia、TripAdvisor、Zillow，以及美國超市商品外送服務Instacart等，針對不同領域增強搜尋能力，例如幫助查詢餐廳資訊、讓用戶在尋求購物建議、構思旅行計劃時提供住宿建議等，獲得更多資訊。

例如可以根據網頁內容整理所需食材，再要求Instacart外掛將食材變為一份購物清單。

其他如Skyscanner、Shopify、Spotify、Trip.com等，也正著手將服務以外掛形式，成為Bing Search搜尋應用功能。

這些新外掛將在未來幾星期內，在網頁版及流動版本的Bing Chat或Edge的Bing側邊欄中提供。Microsoft還指出，Bing Chat外掛即將會納入新公布的Windows Copilot及Edge瀏覽器中。

自推出Bing Chat和新版Bing以來，僅大約100日。該企透露，Bing Chat上已累積逾5億次聊天互動，透過Bing Image Creator創造超過2億張圖像，Bing流動版本的每日下載量也上升了8倍。

記者：張寶燕

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