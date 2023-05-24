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【Google】廣告智能化　生成AI 自創文本圖片

科技 08:00 2023/05/24

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在早前的 Google I/O 大會上，Google 也宣布了新的生成式 AI 功能將用於搜索，對廣告分析也有一定影響。(資料圖片)

網上宣傳、網銷基本上是所有品牌也避不開，趼調機構Ipos早前發佈的「Holiday Shopping Study」顯示，61%的受訪者在兩天連假內，透過5個或以上的渠道購物。

但對品牌來說，面對尤其在疫情後多變的市場，在啟動和進行新的廣告宣傳時，有時不知從何入手。Google Ads 引入結合AI 的自然語言對話體驗 (Conversational experience)，廣告商只要選好著陸頁，Google AI 就會對該頁面進行總結，會為因應推廣活動的性質，生成相關且有效的關鍵字、標題、描述、圖像等，讓廣告商選擇，並可以不斷改進。另外，亦會以生成AI加強automatically created assets (ACA) 的能力，更有效地創建和調整搜索廣告。

多角度圖片增吸引力
Google 亦將生成AI引入至Performance Max ，廣告商只需提供網站，Google AI 就會開始了解其的品牌，使用文字、圖片或其他合適的內容、方式創制廣告，甚至會建議專門為生成的新圖片，更易突圍。

值得留意的是，圖片對網上廣告的成效有頗大影響。有調查顯示，有多1張產品圖片，可增加76%的印象、32%點擊率。新的AI生成工具Product Sudio內，提供多種功能。如Scene gernation就協助普通的產品圖片加入生活化的背景、Background removal就轉過來，可移走產品圖片背景中的雜訊或不合用的地方、Increase Resolution則可提升圖片的解像度。

編輯：梁巧恩

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