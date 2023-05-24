【小米業績】小米今公布首季業績　料手機拖累收入跌兩成　毛利率改善助提升利潤

手機製造商小米 （01810） 周三（24日）公佈首季業績，內地疫後經濟活動逐漸復常，但隨著全球智能手機出貨量下降，券商預期小米首季收入按年將會出現雙位數跌幅，手機出貨量亦會有所下跌，但經調整淨利料受惠毛利率改善，或能有所提升。

據彭博數據，市場料小米首季收入為588.11億元（人民幣，下同），按年跌19.8%；期內經調整淨利按年升5%，至30億元，去年同期賺28.59億元，毛利率料按年升2.13個百分點，至19.45%。

高盛：料小米首季業績好壞參半

高盛報告料小米首季業績會好壞參半，預期經調整淨利按年升10.5%，至31.6億元，期內收入按年跌20%至590.3億元。該行認為公司管理層正執行公司規模與盈利能力並重的戰略，亦開始改善產品組合，如高端機型對中國智能手機出貨量的貢獻更高，物聯網方面著重更多白色家電，以應對智能電視銷售疲弱。

該行指，小米持續控制營運開支，有利今年毛利率及經營溢利率改善，無懼智能手機交付及硬件銷售增長放緩。對股份給予「中性」評級，目標價14.2港元。

華泰料手機庫存回復正常水平 關注汽車業務發展

華泰證券預期，小米首季經調整淨利潤按年升4.6%至29.9億元人民幣，收入則按年跌21%至583.3億元人民幣，其中智能手機、物聯網及互聯網業務收入分別按年跌24%、15%及2%。該行估計小米手機庫存水平首季將回復到正常水平，加上原材料成本下降，令首季手機毛利率升至11%。

該行指小米去年投入逾30億元在汽車業務，料首季汽車業務支出約15億元，並在今年起逐步提升。公司在股票投資的回報及降本增效措施，或部分地抵銷汽車業務上的較大投資。惟認為當前大環境會對公司汽車業務構成一定挑戰，將密切關注集團如何調整汽車戰略以適應市場需求，給予股份20港元目標價。

招銀：渠道庫存改善，盈利增長將逐漸恢復

招銀國際預測小米首季經調整淨利按年升8%至30.8億元，期內收入按年跌19%至591億元。該行指，智能手機的疲弱被更好的毛利率和效率所抵銷，認為首季的疲弱已經反映在股價當中。又指鑑於渠道庫存改善，盈利增長將逐漸恢復，看好公司在近期宏觀逆風中專注提高盈利能力，相信公司最壞情況已過。

該行認為電動汽車業務的改善和市場份額增加，亦看好小米在去庫存進度，和利潤率會在第二季回升，預計全年小米手機出貨量按年下跌7%至1.39億部，並會在明年及2025年出現反彈。招銀給予股份15.44港元的目標價，相當於2024財年24倍市盈率（PE），維持買入評級。

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編輯：葉志偉