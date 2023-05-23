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【業績｜241】阿里健康全年轉賺5.3億元人民幣　收入按年增3成

股市 22:56 2023/05/23

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阿里健康 （00241） 截至去年3月底止全年，總收入267.6億元（人民幣，下同），按年增長30.1%。期內，歸屬於母公司擁有人的利潤5.3億元，對上一個年度則錄2.7億元虧損。公司維持不派息。

總收入增加，主要由於期內醫藥自營業務及醫療健康及數字化服務業務快速增長所致。期內，醫藥自營業務的整體收入達到235.9億元，按年增31.7%，主要歸因於不斷豐富的自營B2C零售商品類目和庫存單位，深化與藥企合作而擴大的處方藥銷售規模等。

醫藥電商平台業務在期內收入為22.4億元，按年增10.5%。醫療健康及數字化服務業務收入9.3億元，按年增45.7%。

報告期內，毛利率為21.3%，較同期20%上升，主要由於期內集團深耕精細化運營和數字化升級，帶來經營效率優化及定價能力提升。

相關文章：

【盈喜盈警】阿里健康高開3%　預計3月底止財年扭虧為盈　利潤淨額錄至少4.5億人幣

編輯：胡學能

港股 阿里健康（00241）
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