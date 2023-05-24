  • 24°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 10:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好去處】日本「國民家品店」NITORI 首間旗艦店進駐MegaBox 佔地2萬呎 貨品種類逾5500件

理財智慧 09:38 2023/05/24

分享：

分享：

在全球擁有超過900家分店、有日本「國民家品店」之稱的NITORI，即將強勢於今年9月進駐MegaBox作為香港首間旗艦店。MegaBox 是全港最大型、面積達38萬平方呎兼最齊全的美化家居及優質生活總匯，一直以來都是選購家居用品以及傢俬的必逛熱點，今次NITORI 強勢進駐，必定為顧客提供多一個美化家居、提升生活品質的好選擇。

【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

MegaBox NITORI旗艦店面積佔地約2萬平方呎，預計2023年9月正式開業，貨品總類超過5,500件，將會提供多個系列性價比極高的優質家品，包括梳化、餐桌椅、衣櫃、窗簾、寢具、餐具等等，還有專為兒童設計的家品，貨品種類應有盡有，讓東九龍一帶的住戶以及鄰近上班一族，更方便地購入生活所需。
 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 


NITORI必推皇牌產品包括自家開發的N COOL「接觸涼感」布料的系列寢具，能吸水速乾、抗菌防臭，非常適合香港溫暖而潮濕的氣候。而N WARM系列產品亦不能錯過，採用吸濕發熱的素材，吸收身體散發的水氣轉換成熱能，保暖同時達到乾爽舒適效果，是冬天不可缺少的必備品！而其他大型傢俬、日常家品都可以在NITORI中找到。
 
 

DONKI鑽石山分店24/5開幕 荷里活廣場推優惠 消費滿$600送$60優惠，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

NITORI 於1967年在日本北海道創辦，憑著極親民的價錢而又高品質的產品，深受日本國民的喜歡，集團品牌理念是「將繽紛的居家生活呈獻給世界上的每一個人」，目前NITORI在全球已擁有超過900家分店，遍佈亞洲各地，至今已是全球家居連鎖品牌巨頭之一。
 

MegaBox 高級總監吳鎧廷表示：「今次很高興 NITORI 選址 MegaBox 作為其香港首間旗艦店，更進一步鞏固商場為全港最大的家 居用品總匯地位，料可吸引更多區外的顧客到商場消費。近年政府致力拓展九龍東一帶包括啟德的 發展，愈來愈多住宅落成，區內居民對於優質家品需求愈見殷切，而 MegaBox 再有國際品牌強勢 加盟，將有助帶動商場的人流及消費，為顧客提供更完善的一站式家居購物體驗。」

宜得利家居總經理杉浦荣表示：「很高興把 NITORI 這個品牌引進香港，香港零售市場是世界 發展最迅速的市場之一，集團對於 NITORI 首店進駐 MegaBox 深感興奮，店舖面積龐大，商場亦有 很好的配套，我們希望透過 NITORI 這個品牌把日系家居文化帶給香港人，亦希望他們會喜歡 NITORI 的產品，集團對往後在香港的發展萬分期盼。」 

 

 

NITORI 香港首間分店簡介：

店舖地址：MegaBox L6

店舖面積：約 2 萬平方呎

預計開店日期：2023 年 9 月

《財富調查》 近半數港人擔憂退休儲備不足 較傾向於作定期投資 支出約佔薪金水平幾多?，詳見【下一頁

2023年度《財富洞察報告》詳細內容：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

WhatsApp用家必要知道5件事 加密訊息有呢幾個隱藏功能，詳見【下一頁

 

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

 

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文
家具 家品 MegaBox 日本 著數優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

區內退休人士鍾情屋苑環境寧靜　382萬一筆過買新圍苑兩房
區內退休人士鍾情屋苑環境寧靜　382萬一筆過買新圍苑兩房
「木頭姐」Cathie Wood：Tesla是AI領域最大的受益者
「木頭姐」Cathie Wood：Tesla是AI領域最大的受益者
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
WhatsApp用家必要知道5件事 加密訊息有呢幾個隱藏功能
WhatsApp用家必要知道5件事 加密訊息有呢幾個隱藏功能
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
【世界排名】2023年全球智商排名 香港人平均IQ排全球第四
【世界排名】2023年全球智商排名 香港人平均IQ排全球第四
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款