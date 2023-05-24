【好去處】日本「國民家品店」NITORI 首間旗艦店進駐MegaBox 佔地2萬呎 貨品種類逾5500件

在全球擁有超過900家分店、有日本「國民家品店」之稱的NITORI，即將強勢於今年9月進駐MegaBox作為香港首間旗艦店。MegaBox 是全港最大型、面積達38萬平方呎兼最齊全的美化家居及優質生活總匯，一直以來都是選購家居用品以及傢俬的必逛熱點，今次NITORI 強勢進駐，必定為顧客提供多一個美化家居、提升生活品質的好選擇。

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MegaBox NITORI旗艦店面積佔地約2萬平方呎，預計2023年9月正式開業，貨品總類超過5,500件，將會提供多個系列性價比極高的優質家品，包括梳化、餐桌椅、衣櫃、窗簾、寢具、餐具等等，還有專為兒童設計的家品，貨品種類應有盡有，讓東九龍一帶的住戶以及鄰近上班一族，更方便地購入生活所需。



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NITORI必推皇牌產品包括自家開發的N COOL「接觸涼感」布料的系列寢具，能吸水速乾、抗菌防臭，非常適合香港溫暖而潮濕的氣候。而N WARM系列產品亦不能錯過，採用吸濕發熱的素材，吸收身體散發的水氣轉換成熱能，保暖同時達到乾爽舒適效果，是冬天不可缺少的必備品！而其他大型傢俬、日常家品都可以在NITORI中找到。





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NITORI 於1967年在日本北海道創辦，憑著極親民的價錢而又高品質的產品，深受日本國民的喜歡，集團品牌理念是「將繽紛的居家生活呈獻給世界上的每一個人」，目前NITORI在全球已擁有超過900家分店，遍佈亞洲各地，至今已是全球家居連鎖品牌巨頭之一。



MegaBox 高級總監吳鎧廷表示：「今次很高興 NITORI 選址 MegaBox 作為其香港首間旗艦店，更進一步鞏固商場為全港最大的家 居用品總匯地位，料可吸引更多區外的顧客到商場消費。近年政府致力拓展九龍東一帶包括啟德的 發展，愈來愈多住宅落成，區內居民對於優質家品需求愈見殷切，而 MegaBox 再有國際品牌強勢 加盟，將有助帶動商場的人流及消費，為顧客提供更完善的一站式家居購物體驗。」

宜得利家居總經理杉浦荣表示：「很高興把 NITORI 這個品牌引進香港，香港零售市場是世界 發展最迅速的市場之一，集團對於 NITORI 首店進駐 MegaBox 深感興奮，店舖面積龐大，商場亦有 很好的配套，我們希望透過 NITORI 這個品牌把日系家居文化帶給香港人，亦希望他們會喜歡 NITORI 的產品，集團對往後在香港的發展萬分期盼。」

NITORI 香港首間分店簡介：

店舖地址：MegaBox L6

店舖面積：約 2 萬平方呎

預計開店日期：2023 年 9 月

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責任編輯：陳詠妍