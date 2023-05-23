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【人工智能】碧瑤中標食環署智能廁所合約 提供人流點算系統服務

股樓投資 22:31 2023/05/23

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本港清潔服務供應商碧瑤(01397) 宣布，獲得食物環境衞生署批出一份為期兩年的服務合約 ，為超過 800 個公共廁所 、 旱廁及公共浴室提供人流點算系統服務，協助政府監測人流並優化服務水平。由人工智能、飛時測距及物聯網技術驅動的系統，將安裝以監測人流 數量。人工智能技術有助提高準確性，而機器學習技術則使人工智能模型得以持續改善。數據於專屬的大數據平台上收集及分析，向政府提供全面的現時使用量及預測數據， 支持政府制定公共廁所的未來發展策略，包括提高服務水平，以及調配及升級香港的公共廁所設施。

【高息股】煤氣夥IDG組零碳科技投資基金 完成集資50億人幣  詳情請看【下一頁

【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

碧瑤補充，贏得此合約，為集團發展上的一個重要里程碑，亦為將來集團高速發展綠色科技業務帶來重大戰略意義。綠色智能科技業務，預計將成為碧瑤其中一個增長引擎，並為集團向政府提供一站式服務作為重要一環。結合勞動密集的服務、智能科技以及提供環境、社會和管治(ESG)數據，幫助政府創建可持續綠色智慧城市。碧瑤將續開發更多創新項目，大力拓展綠色科技。

銀娛擴非博彩活動吸客流 冀路氹新項目盡快完工  詳情請看【下一頁

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
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撰文 : 李尚毅

碧瑤綠色集團（01397） 港股

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