【業績｜體育用品股】滔搏跌3%　全年少賺25%　末期息連同特別息共20分人民幣

▲ 【業績｜體育用品股】滔搏全年少賺25% 末期息連同特別息共20分人民幣

在內地經營運動鞋服產品零售的滔搏 （06110） ，截至今年2月底的全年，收入270.7億元（人民幣，下同），按年減少15.1%；純利18.4億元，按年跌24.9%。建議向每股派發末期息連同特別股息合共20分，按年減少33.3%。

滔搏周三 （06110） 跌3%，報6.68元。

滔搏全年毛利率41.7%，按年降1.7個百分點，主要是由於市場需求波動導致行業供給冗餘，進行與行業促清氛圍相匹配的折扣調整。

管理層表示，截至2月底的全年，線下客流受損，但用戶規模仍持續突破。總收入按年下降，零售業務的線上銷售金額則按年大幅增長，佔零售銷售金額的比重提升至20%-30%低段。從各銷售場景的表現來看，線上私域銷售金額的按年增速最顯著。

直營舖按年少約15%

截至今年2月28日，滔搏共運營6,565家直營店舖，店舖總數按年降14.7%，毛銷售面積按年減少6.8%，單店銷售面積按年增9.2%。與去年8月31日相比，店舖總數降5.2%。毛銷售面積減少1.8%。從趨勢上可見整體門店結構調整的幅度更為集中在財年上半年，步入下半年趨勢已逐步緩和，同時單店銷售面積持續提升，單店的消費者輻射半徑持續得以延展。

管理層表示，從結果上來看，期內新開店比較關閉店在店效及坪效的維度上具有顯著優勢，關閉店對直營銷售額的影響十分有限。精準的門店網絡優化，也幫助集團在收入同比下滑的情况下，降低經營槓桿的負向影響。全年來看，銷售及分銷開支費用率按年基本持平。

截至今年2月底，公司在全國範圍內運營超過5,000家店舖企業微信號並擁有4萬多個微信群，按年顯著提升。公司的累計用戶數達到6790萬人，按年提升18.1%。財年全年來看，會員貢獻的店內零售總額（含增值稅）比例為 94%，持續保持較高比例且穩健的銷售貢獻。複購會員對會員整體消費貢獻也持續穩定在70%以上。

期內，高價值會員佔總消費會員比例僅中單位數，但對總消費會員的銷售貢獻近4成，客單價顯著高於會員整體，其消費潛力與粘性較普通會員更為凸顯。在社群私域運營的轉化層面，截至今年2月底，線上私域銷售金額對零售銷售金額貢獻的佔比按年翻倍，有效緩和了疫情變化對線下客流的衝擊。

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編輯：胡學能