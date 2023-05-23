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【器官捐贈】登記方法落後易出現保安問題　專家：可考慮連結智方便登入

科技 20:58 2023/05/23

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鼓勵器官捐贈是香港醫學界多年努力的目標之一，但醫務衞生局表示，過去5個月共收到5785個取消器官捐贈名冊登記的申請，數字較過去高。不過，逾半申取消申請是從未登記、卻申請退出或重覆取消的無效取消申請。

現時，市民可以在網上或透過書面向中央器官捐贈登記名冊申請查閱資料，但可能要交行政費，如打印費用每張A4紙港幣1.4元（單面打印）或港幣2.8元（雙面打印）。

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香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，該器官捐贈網站的設計實在太落後，在資安上尤其要做更多，現時網站只提供登記途徑，而登記捐贈時又不用登入，更不用設置密碼，若要取消時也如是。變相只要有任何人的資料也可協助登記、取消。所以，若有人申請取消時，官方在背後要做很多行政工作去核對資料。

他建議升級系統，要建立捐贈者(用戶)登記及登入系統，需加入用戶名稱及密碼。

最好使用二步認證甚或智方便。若捐贈者希取消或修改意願，可自行登入。

記者：梁巧恩

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環境衞生 方保僑 保安 醫務衞生局 器官捐贈

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