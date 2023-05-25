▲ 【香港01母企】建銀接管股權增至50.85% 南海控股：不代表于品海控股權有變

商人于品海旗下、本地網媒《香港01》母公司南海控股 （00680） 停牌多時，南海控股近期披露，3名建銀委任的接管人已持有公司逾45%股份權益。南海控股今日（25日）再披露，建行5月22日額外接管34.5億股南海控股權益，權益由45.82%增至50.85%。

對於建行代表的股份權益增加，南海控股周三（24日）公告指，于品海全資持有、公司控股股東「大地控股」告知，三名接管人侯佳伶、何國樑及葛俊由建銀國際委任，以管理股份抵押文件條款下的權利。南海指，大地控股的子公司一直以押記股份，從指派人建行獲得貸款。

南海沒交代涉及甚麼抵押條款 「不代表于品海控制權有變」

南海控股沒有詳細解釋建行行動涉及甚麼條款，僅指接管安排與公司本身或其資產無關，而于品海經大地控股持有公司實益共406.73億股，佔公司已發行股份的59.25%，上述押記股份的接管安排不代表公司控制權變動。

南海控股公告上只提及押記股份數目為314.54億股或45.82%權益，暫未知最新的權益披露上提及的34.5億股，是否同樣屬於押記股份。

通告亦指，慨不保證委任接管人將導致公司控制權變動。股東及潛在投資者於買賣證券時務請審慎行事。

南海控股停牌前報0.035元，市值24億元。

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記者：譚志偉