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【《香港01》母企】于品海澄清：南海抵押股份遭接管　不代表公司控制權發生變動

股市 21:58 2023/05/24

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【《香港01》母企】于品海南海控股315億股或45.8%遭德勤接管

商人于品海所持有《香港01》母公司南海控股 （00680） 發通告，澄清建銀國際接管45.82%抵押股份，與公司本身或其資產無關，大地控股由南海控股主席于品海100%控制，而大地控股透過其全資附屬公司實益擁有406.73億股，佔已發行股份59.25 %，接管安排並不代表本公司控制權發生變動。

通告亦指，慨不保證委任接管人將導致公司控制權變動。股東及潛在投資者於買賣證券時務請審慎行事。

聯交所昨披露，商人于品海所持有南海控股的314.54億股遭到接管，佔發行股數的45.82%，接管者為德勤的何國樑、侯佳伶及葛俊，相關股份由Pippen Limited， Rosewood Assets Ltd. ， First Best Assets Limited and Unicorn Assets Group Limited持有，均是于品海旗下公司。

南海控股停牌前報0.035元，市值24億元。

據2021中期報告顯示，于品海持有406.73億股好倉，佔發行股數59.25%，以及261.82億股或38.14%淡倉，由于品海透過其全資擁有的公司大地控股間接全資擁有的 Pippen Limited、Rosewood Assets Ltd.、First Best Assets Limited及Unicorn Assets Group Limited抵押予建銀國際，去年6月，遭建銀國際入稟追討3.78億元。

于品海早年為一間BVI公司擔保發行債券時的擔保人，該BVI公司被指在債券到期後未有如期向投資者支付近3.8億元到期價格，投資者當時入稟高院，向于等連本帶利追討至少4.1億元。

【于品海旗下】《香港01》母企南海控股：與國企招商局蛇口達成協議　助深圳地產項目復工、甚至合夥承債合作

【于品海旗下】《香港01》母企南海控股：未能履行部分財務義務、擔保資產被凍結　過去2年業務面臨前所未有挑戰

【于品海旗下】《香港01》母企南海控股：接獲聯交所5項復牌指引　倘明年9月底前未能滿足條件或被建議除牌

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記者：譚志偉

港股 于品海 德勤 南海控股（00680）
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