▲ 【《香港01》母企】于品海南海控股315億股或45.8%遭德勤接管

聯交所披露,商人于品海所持有《香港01》母公司南海控股 (00680) 的314.54億股遭到接管,佔發行股數的45.82%,接管者為德勤的何國樑、侯佳伶及葛俊,相關股份由Pippen Limited, Rosewood Assets Ltd. , First Best Assets Limited and Unicorn Assets Group Limited持有,均是于品海旗下公司。

南海控股停牌前報0.035元,市值24億元。

據2021中期報告顯示,于品海持有406.73億股好倉,佔發行股數59.25%,以及261.82億股或38.14%淡倉,由于品海透過其全資擁有的公司大地控股間接全資擁有的 Pippen Limited、Rosewood Assets Ltd.、First Best Assets Limited及Unicorn Assets Group Limited抵押予建銀國際,去年6月,遭建銀國際入稟追討3.78億元。

于品海早年為一間BVI公司擔保發行債券時的擔保人,該BVI公司被指在債券到期後未有如期向投資者支付近3.8億元到期價格,投資者當時入稟高院,向于等連本帶利追討至少4.1億元。

記者:譚志偉