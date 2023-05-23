【高息股】煤氣夥IDG組零碳科技投資基金 完成集資50億人幣

中華煤氣(00003)與私募基金IDG資本今正式宣布，雙方聯合打造國內首支零碳科技投資基金，已完成50億元人民幣基金募集目標，是國內首支以技術投資及場景賦能為主題的零碳科技基金。參與基金認購的有限合夥人包括地方政府、頭部主權基金、國內外大型保險資金，以及政府產業引導基金等知名機構。

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有關零碳科技基金將重點布局投資太陽能、動力電池、儲能、智能電網及充換電、氫能、碳捕捉、碳交易及管理等零碳科技相關創新領域。基金將落地常州市，並與常州市產業發展形成良好協同機制，在為被投企業獲得地方政府支持方面發揮作用之外，將協同煤氣公司共同推動常州的新能源產業發展和零碳進程。

煤氣表示，基金同時還將開放煤氣及港華智慧能源（01083）豐富的應用場景，加速被投企業的產品和技術落地和實踐。基金亦在全球範圍內投資和孵化更多零碳科技創新企業，為其提供賦能從產品研發、原型驗證到商業化的全周期支持，探索科技與新能源融合帶來的新機遇。

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