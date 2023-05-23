【租車保】AXA安盛夥Klook推出「租車保障」 自負額保障高達4.2萬元

AXA安盛與旅遊休閒電商平台Klook日前宣佈擴展合作，推出全新的「Klook租車保障」，提供高達4.2萬元的租車自負額保障，以及12萬元人身意外保障。

「Klook租車保障」是AXA安盛專門為Klook客戶而設的外遊租車保障，當客戶透過Klook手機應用程式或網上平台租車時，選購「尊貴方案」或「超級方案Plus」海外租車計劃，保障部分即時升級並由AXA安盛承保。

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除了租車自負額及人身意外保障外，保單還額外覆蓋於租車內遺失的旅行證件補領費用、因遺失旅行證件及/或國際駕駛執照而導致的租車租金損失、因交通事故而產生的停車費和租車替換費用、因航班延誤或取消而產生的不可退還的租車費用，以及自動延長租車保障期。

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此外，Klook客戶可以通過AXA安盛的一站式保險及健康生活數碼平台Emma by AXA 手機應用程式，查看保單並提交索償，毋須受地域限制都能夠即時獲得支援。

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