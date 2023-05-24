曾淵滄：當年摸頂價買「豪宅」

2015年，有人買入一個當年被包裝為「豪宅」的單位，實用面積930平方呎，買入價1,598萬元，近日卻以1,330萬元易手，帳面虧損17%。2015年中原城市領先指數平均大約是140點，而現時是166點，因此，理論上在2015年買樓而在近日沽售，帳面應該獲利19%，而不是虧損17%。問題出在哪裏？

很明顯的，是那個住宅發展商訂價太高了，皆因發展商完美地把該住宅包裝成「豪宅」，誘使沒有能力分辨出甚麼才是真「豪宅」的買家高價買入。數年後，才發現二手成交的價格遠遠不如理想。實際上，上述的住宅，以致整個樓盤，近期所錄得的成交，幾乎全是蝕讓。



樓盤包裝豪華迷惑買家

很多年前，深井與烏溪沙各有一個樓盤，在一手推售時，開價也是「豪宅」價。當買家買入之後，才發現自己是摸頂買入，樓價許多年都回不去當年的發售價。

上述這幾個例子，說明了有些地產發展商的銷售手法非常高明，包裝水平令人叫絕，平平無奇的地段，通過建築用料、設計的包裝，就可以將售價大幅提高，遠高於附近平實建築包裝的樓盤。

買家買入之後，經過數年，豪華包裝褪色，樓價落後於鄰近的住宅，因此出現了中原城市領先指數從2015年至今上升19%，而沙田某「豪宅」卻蝕讓虧損17%，少賺19%而虧損17%，兩者加起來的實際潛在損失是36%，這是買錯樓的代價。

一般上，買錯樓一定是買錯「豪宅」，受地產發展商的廣告及豪華包裝所迷惑，沒有好好地思考為甚麼這個非豪宅地段的「豪宅」售價，比鄰近平實建築的住宅貴這麼多？

同場加映：【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績



買新樓須摸熟開價策略

是的，一手樓的定價是一門藝術，水平高的地產發展商就是有能力把價格定得高，同時又有能力賣清整個樓盤，每一平方呎加多1,000元的建築費，也許可以將定價推高2,000元，甚至5,000元。但是要知道，豪宅的定義不是建築得多豪華，而是在於地段有多高貴，以及有否富豪們喜愛該地段。

許多年前，香港的豪宅集中於山頂，後來，有一群超級富豪選擇居住在深水灣而不是山頂，於是深水灣就成了豪宅，近日深水灣就出現了呎價22萬元的真豪宅。

當然，不是所有的一手樓開價都高於鄰近住宅的二手價，不同的地產發展商的售樓策略也不同，想買一手樓是應該先摸熟該地產商在過往的開價策略，及之後二手成交價的變化。



節錄自第813期《iMoney Wealth》置業安居



編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。