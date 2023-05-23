銀娛擴非博彩活動吸客流 冀路氹新項目盡快完工

銀河娛樂(00027)主席呂志和在股東大會後表示，基於澳門政府疫後放寬出入口人員流動及交通限制，一開始恢復緩慢，但最近可見人流增加，情況較以前大為改善。他亦稱，公司投資的路氹第3及4期工程曾遇上疫情阻滯，但形容現時工程如火如荼，冀盡快完成3和4期項目。副主席呂耀東指出，中場人流自疫情後逐月好轉。公司未來會加強非博彩活動能力，如演藝活動等，有助增加人流，對中場有正面優勢。

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今年首季，集團博彩收益總額為60.7億元，按年上升79％。當中中場博彩收益總額為49.3億元，收入比重逾80％。呂耀東表示，今年首季貴賓廳博彩收益佔比亦超過10％，目前會先做好自身貴賓廳業務，至於博彩中介人（疊碼仔）後續發展方面，則有待政府完成全部相關法律程序。

銀娛在近期業績提及，在第４期項目取得良好進展，包括零售、餐飲、娛樂、天浪淘園、博彩和更優質的酒店套房和客房的綜合度假城，將令公司在澳門酒店客房和套房總數達至約7,500間。

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