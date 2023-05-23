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【堵截逃稅】日本擬修改旅客免稅制度　一律須先支付10%消費稅後退稅

環球政經 20:03 2023/05/23

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不少人到外地旅行都會利用免稅制度而大肆採購，更有人會因此進行代購以賺取差價。據日本《共同社》報道，日本政府擬修改海外遊客免稅制度，改為先支付10%消費稅，經確認若滿足免稅條件才退稅，以杜絕轉售免消費稅的商品，以非法獲利的問題。此措施最早由2024年度起實施。

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青姐話
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另一方面，由於擔憂會導致訪日遊客方便程度下降，削弱購買意願，部分零售業和旅遊行業對採用新方式持觀望態度。

報道亦提到，當局亦有考慮容許購買量較少等，明顯不是以倒賣為目的的訪日遊客，可以繼續利用現有免稅制度。

香港迪士尼全球首個《魔雪奇緣》主題園區11月開幕  6月中起每星期恢復6天或7天營運【見下頁

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現時外地遊客到日本旅遊，只要在同一店舖消費滿5,000日圓，就可退回10%消費稅；亦有部分百貨公司、購物中心、藥妝店等提供免稅服務。為防範遊客購買大量免稅品後，離境前轉售，如果只持有購物紀錄，但沒有展示免稅品就要補交消費稅。

惟日本財務省指出，2022年度在離境時的海關檢查中，應徵稅的總金額達22億日圓，但因為遊客聲稱沒有錢等原因，未能徵收的達到9成以上。對於離境時拖欠稅款的遊客，政府考慮今後利用購物記錄，在其再度訪日時徵收。

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撰文 : 陳楚琨

逃稅 消費稅 商品 經濟 日圓 零售 旅遊行業 採購 行業 日本

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