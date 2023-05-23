曉峰灣畔SSD鬆綁三房828萬沽　原業主帳面虧蝕10萬離場

馬鞍山曉峰灣畔沿海而建，優質單位放盤受買家歡迎。世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山曉峰灣畔1座中層C室，實用面積653平方呎，三房兩廳間隔，座向北面望海景。單位放盤2個月，叫價860萬元，減32萬元或3.7%，成功828萬元沽出，實用面積呎價12,680元。

據了解，原業主於2020年3月購入上述單位，當時作價838萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面虧蝕10萬元，單位期內跌1%。

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