【職場調查】近半港人考慮辭以平衡生活 離不開的五大辭職原因

香港人工作忙碌，生活自然難以得到平衡。根據人力資源服務公司Randstad最近發布的《2023年僱主品牌研究》報告，調查顯示有42%的香港受訪者考慮辭職，以取得工作與生活的平衡。此外，有31%的受訪者表示計劃在今年內換工作。根據年齡分類，25歲至34歲的千禧一代最有可能跳槽，而18歲至24歲的Z世代員工則跳槽意願較低。

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報告指出，員工考慮辭職的主要原因有五個：改善工作與生活平衡（42%）、薪酬低、生活成本上升（28%）、缺少職業發展機會（28%）、收到難以拒絕的新工作機會（24%）、對現在的工作不感興趣（23%）。報告還指出，對員工而言，薪資並不是唯一重要的因素，還有五個非經濟報酬值得關注，包括與同事相處融洽（87%）、與管理層關係良好（87%）、地點方便（85%）、彈性工作時間安排（85%）以及在工作中擁有更多自主權（84%）。

Randstad香港地區公司董事總經理Benjamin Elms表示，過去三年的疫情對經濟和勞動力市場產生了變化，員工的生活和工作期望也隨之增加。儘管薪資和就業機會仍然至關重要，但現在很多人更積極地尋求能夠提供積極體驗並讓他們感到幸福的公司。Elms表示，過度的工作壓力和工作量會對員工的身心健康造成負面影響，降低工作效率和員工滿意度。無效的管理、不理想的溝通及社交孤立會加劇問題，使企業在吸引人才方面有更大挑戰。因此，企業應多關注員工的工作與生活平衡，提供彈性工作安排及自主權，加強與員工的互動和溝通。

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責任編輯：陳玉蓮