【業績｜金山雲】金山雲低開逾8%　首季經調整淨虧損按年縮減近7%

▲ 【業績｜金山雲】金山雲首季經調整淨虧損按年縮減近7%

金山雲 （03896） 今年首季總收入按年減少14.2%、按季減少12.5%至18.6億元人民幣。淨虧損按年擴大9.7%、按季擴大16.7%至6.1億元人民幣，經調整淨虧損按年縮減6.9%、按季縮減25.4%至4.1億元人民幣，經調整LBITDA按年縮減9.5%、按季縮減46.7%至1.3億元人民幣。

金山雲周三（24日）低開8.5%，報2.25元，創兩個月低。

金山雲首席財務官何海建表示，盈利能力於第1季度進一步穩步提升，經調整毛利率連續第4季度上升，同比大幅升6.6個百分點至歷史高位10.4%。為助資本市場更好了解公司提高盈利能力的路徑，本季度公司開始分別為公有雲及行業雲服務提供毛利及毛利率。公有雲服務的毛利率由去年的負3.4%上升至2.1%，而行業雲服務的毛利率由16.1%大幅上升至23.8%，證明策略行之有效。展望未來，公司將續採取各種措施削減開支，相信公司正朝着季度經調整EBITDA收支平衡的方向邁進。

首季總收入按年跌14.2%，公司指，該減少主要是由於公司主動縮減CDN服務的規模（其流水按年減少11.7%）以及更嚴格地選擇行業雲項目。營業成本按年跌20.2%至16.7億元，公司稱，繼續加強成本控制措施。

毛利為1.9億元人民幣，創下季度毛利新高，按年增加142.8%。毛利率為10.4%，而去年同期為3.7%。非 公認會計準則毛利為1.9億元人民幣，去年同期為8360萬元人民幣。非公認會計準則毛利率為10.4%，而去年同期為3.8%。毛利及毛利率大升，主要是由於公司對收入組合的戰略調整、優化行業雲項目選擇及有效的成本控制措施，顯明公司對提高盈利能力以及實現高質量及可持續發展的承諾。

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編輯：胡學能