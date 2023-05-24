  • 24°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 10:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜金山雲】金山雲低開逾8%　首季經調整淨虧損按年縮減近7%

股市 09:24 2023/05/24

分享：

分享：

【業績｜金山雲】金山雲首季經調整淨虧損按年縮減近7%

金山雲 （03896） 今年首季總收入按年減少14.2%、按季減少12.5%至18.6億元人民幣。淨虧損按年擴大9.7%、按季擴大16.7%至6.1億元人民幣，經調整淨虧損按年縮減6.9%、按季縮減25.4%至4.1億元人民幣，經調整LBITDA按年縮減9.5%、按季縮減46.7%至1.3億元人民幣。

金山雲周三（24日）低開8.5%，報2.25元，創兩個月低。

金山雲首席財務官何海建表示，盈利能力於第1季度進一步穩步提升，經調整毛利率連續第4季度上升，同比大幅升6.6個百分點至歷史高位10.4%。為助資本市場更好了解公司提高盈利能力的路徑，本季度公司開始分別為公有雲及行業雲服務提供毛利及毛利率。公有雲服務的毛利率由去年的負3.4%上升至2.1%，而行業雲服務的毛利率由16.1%大幅上升至23.8%，證明策略行之有效。展望未來，公司將續採取各種措施削減開支，相信公司正朝着季度經調整EBITDA收支平衡的方向邁進。

首季總收入按年跌14.2%，公司指，該減少主要是由於公司主動縮減CDN服務的規模（其流水按年減少11.7%）以及更嚴格地選擇行業雲項目。營業成本按年跌20.2%至16.7億元，公司稱，繼續加強成本控制措施。

毛利為1.9億元人民幣，創下季度毛利新高，按年增加142.8%。毛利率為10.4%，而去年同期為3.7%。非 公認會計準則毛利為1.9億元人民幣，去年同期為8360萬元人民幣。非公認會計準則毛利率為10.4%，而去年同期為3.8%。毛利及毛利率大升，主要是由於公司對收入組合的戰略調整、優化行業雲項目選擇及有效的成本控制措施，顯明公司對提高盈利能力以及實現高質量及可持續發展的承諾。

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

ET財智Talk
【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

相關文章：

【業績｜SaaS】金山軟件上季純利急增96%、按季升3倍　辦公軟件及服務業務收益增兩成

【業績｜中概股】金山雲抽升25%創新高　去年經調整虧損20億人幣

編輯：胡學能

港股 金山雲（03896）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜241】阿里健康升1%　全年轉賺5.3億元人民幣　收入按年增3成

下一篇文章

【ET開市直擊】阿里系消息跟進及解讀 美團業績公布在即可追？（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【債務上限】共和黨：未安排下一場會議　突質疑耶倫6月1日違約期限　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】共和黨：未安排下一場會議　突質疑耶倫6月1日違約期限　一文看清最新進展（不斷更新）
【國泰航空】內地客轟歧視非英語客人　國泰：涉事空中服務員已被解僱
【國泰航空】內地客轟歧視非英語客人　國泰：涉事空中服務員已被解僱
【美股收市】債限談判乏進展 道指收挫231點 納指跌1.3%
【美股收市】債限談判乏進展 道指收挫231點 納指跌1.3%
【美團3690】KeeTa今早8時正式上線　首單需時14分鐘、外賣車手群組瘋傳首單來自...
【美團3690】KeeTa今早8時正式上線　首單需時14分鐘、外賣車手群組瘋傳首單來自...
【港元拆息】拆息罕見劃一4.7厘　Citi Plus 1個月定存息逾4厘
【港元拆息】拆息罕見劃一4.7厘　Citi Plus 1個月定存息逾4厘
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌151點　阿里巴巴美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌151點　阿里巴巴美股低港2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款