【儲局官員】卡什卡利：銀行業壓力最壞時間已過　惟利率可能需要進一步上調

銀行危機3月爆發以來，一直受市場關注，被譽為「鷹王」的明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）認為，銀行業壓力最壞時間似乎已經過去，惟現在宣稱銀行業危機已全部解決時機尚早，利率可能需要開始進一步上調，但加息幅度和頻率未必如之前激進和迅速。

卡什卡利警告，即使銀行業壓力最嚴重的時間似乎已經過去，但歷史表明，不能排除出現更多問題的可能性，故認為該危機已消除還為時過早。他指自己支持暫停加息，但表示不希望宣布已經完成加息周期，因為未來的數據完全有可能要求進一步加息。

他認為利率可能需要從現在開始進一步上調。但可能不會像之前那樣激進、迅速地加息。

對於美國債務上限問題，他直言債務前景肯定是不可持續的。但認為聯儲局無法完全保護經濟免受違約風險影響，聯儲局使命之一是降低通脹。

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編輯：葉志偉