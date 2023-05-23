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【好去處】西貢荃灣周末市集本周登場 市民可免費入場

理財智慧 19:27 2023/05/23

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行政長官在2022年施政報告提出周末市集項目，以增加市民休閒設施和項目，為市民的活動加添不同元素，並藉此催化多元本土經濟。

食物環境衞生署與本地團體合辦五個周末市集，西貢天后誕和荃灣市集同樂日率先於本周起舉行，免費入場。參考民政事務總署去年經驗，今年市集設有表演節目、美食、購物、遊戲等攤位，為市民提供周末消閒好去處。

西貢天后誕本月25日至29日上午10時至晚上11時於西貢天后廟舉行；荃灣市集同樂日則於本月26日至28日上午10時至下午6時在荃灣沙咀道遊樂場舉行。油尖區周末市集下月中於尖沙咀九龍公園廣場（羅馬廣場）舉行，餘下兩個市集詳情將適時公布。

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責任編輯：陳玉蓮

 

 

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